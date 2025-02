Bob Dylan : son biopic dépasse les 100 millions de dollars au box-office

Déjà dans le classement des biopics musicaux les plus rentables.

Le biopic de Bob Dylan, "Un parfait inconnu", écrase les records ! Le film "Un parfait inconnu", réalisé par James Mangold et porté par Timothée Chalamet dans le rôle du légendaire chanteur, confirme que le biopic se porte à merveille. Avec 104 millions de dollars récoltés à l’échelle mondiale, il s’inscrit déjà dans le top 10 des biopics musicaux les plus lucratifs de l’histoire.

En France, le long-métrage a attiré 308 895 spectateurs lors de sa première semaine d’exploitation, détrônant "Mufasa : Le Roi Lion" après six semaines de domination.

Si le démarrage français reste en dessous de celui de "Bob Marley, One Love" (197 900 entrées en 24 heures) ou "Monsieur Aznavour" (101 800 entrées), il surpasse largement "Better Man" (21 700 entrées), le biopic sur Robbie Williams. À l’international, le film dépasse déjà "La Môme" (Édith Piaf) et "Ray" (Ray Charles).

Le classement des biopics musicaux les plus rentables :

"Bohemian Rhapsody" (910,8 M$) "Elvis" (288,7 M$) "Straight Outta Compton" (201,6 M$) "Rocketman" (195,3 M$) "Walk The Line" (186,8 M$) "Bob Marley: One Love" (180,8 M$) "Ray" (124 M$) "Un parfait inconnu" (104 M$) "La Môme" (87,5 M$) "I Can Only Imagine" (86,1 M$)