Neil Young vous conseille de voir le film sur Bob Dylan : "Je l'ai adoré !"

Vous cherchez un film à aller voir pour votre prochaine soirée ciné ? Il se pourrait que Neil Young, le tempétueux chanteur et guitariste de folk et de rock, a une petite idée à suggérer ! En effet, le musicien a été voir "A Complete Unknown", le biopic consacré à Bob Dylan, incarné à l'écran par le talentueux Timothée Chalamet. Un film qui retrace toute l'ascension folle de l'artiste jusqu'à sa performance aussi inoubliable que controversée au Newport Folk Festival en 1965.

Sorti le 25 décembre aux Etats-Unis, force est de constater que Neil Young a adoré le film, et en publie une critique très positive sur son site Neil Young Archives :

"J’aime Bob Dylan et sa musique depuis toujours. C’est un grand artiste. Un jour, il était dans mon bus et je ne l’ai pas reconnu, ce qui l’a fait fuir, mais c’est une autre histoire. Ce film est un grand hommage à sa vie et à sa musique. Je pense que si vous aimez la musique de Bob, vous devriez voir ce film. Je l’ai adoré". - Neil Young