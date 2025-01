Neil Young sera finalement présent sur la scène de Glastonbury 2025

Il avait initialement annoncé son retrait de l'événement.

Neil Young sera finalement présent au festival de Glastonbury 2025, après un revirement de situation inattendu ! Le légendaire musicien folk-rock avait initialement annoncé son retrait de l'événement, critiquant vivement l'organisation et son partenariat avec la BBC. Cependant, il est revenu sur sa décision.

Neil Young, âgé de 79 ans, avait d'abord exprimé son mécontentement sur son site web officiel, Neil Young Archives. Il accusait Glastonbury d'être devenu un "événement corporatiste" et d'avoir perdu son essence originelle. Le chanteur américano-canadien pointait du doigt le partenariat entre le festival et la BBC : "On nous a dit que la BBC était désormais partenaire de Glastonbury et qu’elle voulait que nous fassions beaucoup de choses qui ne nous intéressaient pas. Il semble que Glastonbury soit désormais sous le contrôle d’une entreprise, et cela ne ressemble plus à ce dont je me souviens."

Contre toute attente, Neil Young a annoncé le 3 janvier qu'il participerait finalement au festival. Il a expliqué que sa décision initiale était basée sur des informations erronées et qu'il était ravi de pouvoir se produire à Glastonbury : "En raison d'une erreur dans les informations reçues, j'avais décidé de ne pas jouer à Glastonbury, ce que j'ai toujours adoré faire. Mais heureusement, le festival est de retour dans notre calendrier et nous avons hâte d'y jouer !"