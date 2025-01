Neil Young incendie Glastonbury, où il refuse de jouer

Et il a d'excellentes raisons pour critiquer le festival.

Il y a des petits plaisirs dont on ne se lassera jamais, même en 2025 et parmi cette liste, on retrouve notamment les moments où les rockeurs dégainent la sulfateuse pour dire ce qu'ils pensent en étant outranciers. Certains, comme Liam Gallagher, sont coutumiers du fait et ça ne surprend pas grand monde de les voir dire du mal de quelque chose, même si ça reste drôle. D'autres comme Neil Young, sont habituellement plus discrets. Mais lorsqu'ils ne sont pas contents et ouvrent la bouche, mieux vaut ne pas être la cible de leurs critiques, comme le festival Glastonbury qui en fait les frais aujourd'hui !

Sous contrôle d'une entreprise ?

C'est sur son propre site web, Neil Young Archives, que celui qui est à la fois chanteur et guitariste a décidé d'allumer le festival Glastonbury, pour des raisons qui semblent plutôt justifiées à première vue :

On nous a dit que la BBC était désormais partenaire de Glastonbury et qu’elle voulait que nous fassions beaucoup de choses qui ne nous intéressaient pas. Il semble que Glastonbury soit désormais sous le contrôle d’une entreprise et cela ne ressemble plus à ce dont je me souviens. Nous ne jouerons pas à Glastonbury lors de cette tournée, car c’est devenu un événement corporatiste. Ce n’est plus ce que c’était pour moi. J'espère vous voir dans un des autres lieux de la tournée.

On peut dire que l'artiste n'y va pas avec le dos de la cuillère. On ne sait par contre pas de quel partenariat avec la BBC Neil Young parle dans son message, puisqu'on voit déjà depuis de nombreuses années la chaîne anglaise diffuser des images issues du festival sur ses différents canaux. D'ailleurs, quand Neil Young était venu à Glastonbury en 2009, sa prestation avait d'ailleurs été diffusée par la BBC. Voilà un sujet qui promet en tout cas de faire parler jusqu'à la tenue du festival, qui aura lieu à la fin du mois de juin 2025 !