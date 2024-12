Bob Dylan complètement fan de Timothée Chalamet

Alors que le jeune acteur doit incarner Bob Dylan dans le biopic à venir, la star est plus que jamais sous le charme.

Il ne reste plus qu'une vingtaine de jours à patienter avant de découvrir sur grand écran le film "A Complete Unknown", le biopic sur la vie de Bob Dylan. Un film très attendu par les fans du chanteur, mais aussi par Bob lui-même, qui reste une des plus grandes stars du rock encore vivante à l'âge de 83 ans et qui apprécie évidemment l'hommage qui va lui être rendu dans le film réalisé par James Mangold et qui sortira le 25 décembre 2024. Visiblement, la star est aussi très fan de Timothée Chalamet, qui va l'incarner à l'écran et pour qui il ne tarit pas d'éloges.

Bob Dylan prend la parole

Cela fait plusieurs semaines que Bob Dylan multiplie les prises de paroles élogieuses à l'encontre de Timothée Chalamet, au fur et à mesure que le jeune acteur se dévoile dans ce rôle qui promet d'être l'un des plus importants de sa vie. Alors qu'on sait que l'acteur s'est aussi entraîné à chanter et bouger comme Bob Dylan, visiblement, le rockeur est très sensible à tous ces efforts et il l'a fait savoir dans un tweet :

Il y a un film sur moi qui va bientôt sortir et qui s'appelle "Un Parfait Inconnu" (quel titre incroyable !). Timothée Chalamet y jouera le personnage principal. Timmy est un acteur brillant, je suis certain qu'il va être complètement crédible pour me jouer. Ou pour jouer moi plus jeune. Ou un moi différent. Le film est inspiré de "Dylan Goes Electric", un livre d'Elijah Wald qui est sorti en 2015. C'est un incroyable récit des événements du début des années 60 qui ont amené au fiasco de Newport. Quand vous aurez vu le film, n'hésitez pas à lire le livre !

Evidemment, la déclaration du taulier n'est pas passée inaperçue auprès de l'acteur. Timothée Chalamet a d'ailleurs immédiatement répondu à Bob Dylan sur Twitter, en affirmant qu'il était "bouleversé" et extrêmement reconnaissant. On espère que le film sera à la haute des attentes de la star et de ses fans !