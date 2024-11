Bob Dylan : premières séquences de Timtohée Chalamet qui chante pour le biopic à venir

L'acteur est surprenant dans le nouveau teaser du prochain biopic sur Bob Dylan.

"A Complete Unknown" bientôt dans les salles

L'année 2024 aura été riche en films consacrés à la vie des stars de la musique : Bob Marley, Aznavour, Amy Whinehouse,... Tous auraont eu droit à leur biopic. Mais il y en a un qu'on surveille d'un peu plus près que les autres : "A Complete Unknwon", ou en français, "Un parfait inconnu", qui sera consacré à la vie de Bob Dylan. Un film dont on a déjà beaucoup parlé sur ce site, et qui devrait arriver dans les salles à la fin du mois de décembre. C'est Timothée Chalamet qui aura la lourde tâche d'incarner le Rimbaud du Rock à l'écran. On avait déjà noté la ressemblance frappante avec le chanteur dans ses jeunes années, mais on ne se doutait pas qu'il serait aussi doué en chant !

Timothée Chalamet bluffant dans le nouveau teaser

Après un premier teaser dévoilé il y a quelques semaines, le studio Searchlight Pictures a décidé d'en envoyer un nouveau, alors que la date de sortie s'approche petit à petit. De quoi faire monter la température et surtout, rassurer les nombreux fans de Bob Dylan quant au talent de Timothée Chalamet pour incarner la star à l'écran, et surtout, au micro. Dans cette nouvelle vidéo, on voit l'acteur en train de chanter "Subterranean Homesick Blues", un des plus grands titres du chanteur.

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en sort bien. Très bien, même, en plus de la ressemblance physique qui devient de plus en plus frappante au fur et à mesure des semaines. L'acteur recrée même une partie du clip original de la chanson de Bob Dylan, celle où il porte les panneaux notamment.

Au vu des images, on a hâte de voir ce que le réalisateur du film, James Mangold, nous prépare. Rendez-vous au cinéma le 25 décembre (ou un peu plus tard, peut-être, car c'est Noël tout de même) pour la réponse !