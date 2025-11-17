La famille Osbourne attaque Roger Waters (Pink Floyd) : "Un être humain misérable !"

Ce n'était pas l'amour fou entre le leader des Pink Floyd et Ozzy Osbourne !

Depuis quelque temps, lorsque l’on parle de Roger Waters, ce n’est plus vraiment pour sa musique. L’ancien membre de Pink Floyd fait surtout la une pour ses prises de positions et les piques qu’il envoie à travers l’industrie musicale. Parmi les ennemis qu’il s’est faits au fil du temps, on retrouve Bono de U2 — qu’il avait qualifié d’“enfoiré” —, Thom Yorke de Radiohead, ou encore Ozzy Osbourne, qu’il avait autrefois dénigré en affirmant ne pas être intéressé par sa musique.

Cette fois, c’est la famille Osbourne qui a décidé de répondre pour défendre le Prince des Ténèbres, disparu le 22 juillet dernier.

“Probablement l’une des personnes les plus malades que j’ai rencontrées” : Sharon ouvre le feu

Dans leur podcast familial, Sharon, Jack et Kelly Osbourne n’y sont pas allés de main morte.

La première salve vient de Sharon Osbourne, qui décrit Waters comme “probablement l’une des personnes les plus malades que j’ai rencontrées depuis des années”.

Une remarque à laquelle Jack réagit ironiquement :

“Oh, tu parles de mon pote Roger ?”

Kelly, elle, enfonce immédiatement le clou :

“C’est un putain de connard.”

“Il ressemble à Frankenstein” : les critiques s’enchaînent

Sharon poursuit, refusant même de lui attribuer le qualificatif de “connard” :

“Il ne l’est pas, parce que les connards sont sympas. … Il n’a aucun charisme. Il ressemble à Frankenstein.”

Kelly ajoute alors :

“Et il se croit supérieur à tout le monde. Son complexe de supériorité est vraiment répugnant.”

Sharon enfonce encore davantage :

“Ce type est malade dans sa tête. Il n’a plus sa place dans le monde d’aujourd’hui. Personne ne l’aime. Ce n’est pas seulement nous. Personne n’aime cet homme… à moins d’être fasciste.”

Kelly renchérit :

“Je ne pense même pas que les fascistes l’aiment.”

Des attaques toujours plus virulentes

Kelly va même jusqu’à souhaiter une humiliation publique à l’auteur de The Wall :

“J’espère qu’il se chiera dessus en public.”

Ce à quoi Sharon répond avec une froideur mordante :

“C’est encore trop bien. La merde fait pousser les fleurs.”

“Un être humain triste, insignifiant et misérable”

Sharon s’interroge également sur la capacité des anciens membres de Pink Floyd à avoir travaillé avec lui si longtemps :

“Je ne sais pas comment les membres de Pink Floyd ont pu le supporter aussi longtemps. … David Gilmour est la personne la plus aimable et la plus chaleureuse que vous puissiez rencontrer.”

Elle conclut son propos avec une attaque parmi les plus dures entendues récemment dans le monde du rock :

“Roger Waters est un être humain triste, insignifiant, vieux et misérable — un être humain misérable et laid.”

En l’espace de quelques minutes de podcast, la famille Osbourne a livré l’une des charges les plus violentes formulées contre Roger Waters ces dernières années, confirmant que l’héritage du rock reste aussi explosif que ses plus grands riffs. Le débat, lui, ne fait probablement que commencer.