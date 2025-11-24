La réédition deluxe de "Black and Blue" dévoile un joyau longtemps resté sous clé : "I Love Ladies", un titre inédit qui éclaire d’un jour nouveau l’album le plus controversé de la discographie des Rolling Stones.

Alors que les Rolling Stones ont dû reporter leur tournée européenne, probablement reprogrammée pour l’été 2026, le groupe offre aux fans un cadeau inattendu : une édition super deluxe de "Black and Blue". Sorti en 1976 et souvent jugé déroutant en raison de ses accents reggae et funk, l’album revient aujourd’hui dans une version somptueuse incluant remasterisation, concerts restaurés et objets collectors. À l’époque, cette période marquait une transition incertaine pour le groupe, encore en quête d’un remplaçant pour Mick Taylor. Ce coffret met en lumière l’importance de ce disque-charnière, véritable laboratoire sonore avant l’explosion de Some Girls.

Parmi les nouveaux trésors révélés, "I Love Ladies" attire immédiatement l’attention. Ce titre, capturé lors des sessions mouvementées de l’époque, se distingue par sa sensualité assumée et son groove langoureux. La voix de Mick Jagger, plus charmeuse que jamais, glisse sur une instrumentation chaude et souple qui évoque subtilement les influences soul des années 70. Certains y verront même l’ombre sonore de Prince, dans ces lignes mêlant séduction et énergie brute. À noter également la présence de "Shame, Shame, Shame", reprise du classique de Shirley & Company, qui complète cette édition avec une touche festive et dansante.

La sortie de cette réédition rappelle également les polémiques qui avaient entouré "Black and Blue", notamment sa campagne publicitaire jugée sexiste, aussitôt retirée après un tollé international. Malgré cela, l’album avait rencontré un succès massif et reste aujourd’hui un témoin précieux d’une période de mutation chez les Stones. Avec ses inédits, cette nouvelle réédition pourrait bien réhabiliter définitivement ce disque longtemps malmené. À travers ces deux inédits, c’est toute la créativité bouillonnante du groupe qui ressurgit, confirmant que même un "album de transition" peut encore révéler des pépites près de cinquante ans plus tard.