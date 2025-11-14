Les Rolling Stones seraient chaud pour une tournée en Europe !

Tout porte à croire que le groupe de Mick Jagger viennent poser ses valises dans le vieux continent.

Les Rolling Stones vont-ils enfin remettre les pieds en Europe en 2026 ? La question agite déjà les fans, alors que la machine à rumeurs tourne à plein régime. Le groupe, qui avait conclu sa tournée Hackney Diamonds l’année dernière, semblait avoir tiré un trait sur un retour au Royaume-Uni et sur le vieux continent. Mais les choses pourraient bien évoluer plus vite que prévu.

Alors qu’un album inédit est actuellement en préparation, un indice de taille pourrait confirmer le comeback européen du groupe. Le légendaire pianiste Chuck Leavell a lâché quelques informations croustillantes à la rubrique Bizarre du Sun. Selon le média britannique, qui assistait au lancement de la réédition de l’album Black And Blue (1976), Leavell aurait déclaré :

"Ils ne veulent pas encore raccrocher leurs chaussures de rock ’n’ roll. Je n'ai aucun doute là-dessus."

Une phrase qui résonne comme une promesse plus que comme un simple constat. Et le clavier des Stones ne s’est pas arrêté là :

"Nous avons beaucoup travaillé aux États-Unis ces dernières années, donc je pense que ce sera probablement ailleurs, et je dirais plutôt en Europe."

De quoi faire monter la tension chez les fans européens, qui n’ont pas vu Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood fouler leurs scènes depuis plusieurs années.

Entre un nouvel album, une énergie apparemment inépuisable et des déclarations qui sonnent comme un avant-goût d'annonce officielle, tous les signaux sont au vert.

Alors… les Rolling Stones prêts à rouler de nouveau sur les routes européennes en 2026 ? Affaire à suivre, mais une chose est certaine : le rock’n’roll, chez eux, n’a pas dit son dernier mot.