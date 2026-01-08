Iron Maiden fait un clin d’œil aux fans dans le dernier épisode de Stranger Things

La célèbre mascotte du groupe, Eddie, et un morceau culte d’Iron Maiden ont été mis à l’honneur dans la finale de la série événement Stranger Things.

La dernière saison de Stranger Things, diffusée fin 2025, a offert aux fans une conclusion chargée d’émotion et de références musicales. Dans l’ultime épisode, diffusé le 1er janvier, Dustin Henderson monte sur scène pour un discours poignant lors de la remise des diplômes de son lycée. À ce moment précis, une chanson emblématique d’Iron Maiden tirée de l’album "Piece of Mind "(1983) accompagne la scène, tandis que Dustin dévoile un t-shirt "Hellfire Lives", clin d’œil au personnage d’Eddie Munson et à son moment rock mémorable dans la saison précédente.

La série continue de célébrer les années 80 avec une bande originale riche, incluant entre autres des titres de Michael Jackson, David Bowie, ou encore ABBA, mais la présence d’Iron Maiden a particulièrement enthousiasmé les fans de metal. Le groupe a salué cette apparition, notant que leur célèbre mascotte Eddie avait enfin eu "son moment" dans la pop culture contemporaine. De quoi rapprocher un peu plus les nouvelles générations du légendaire groupe de métal.