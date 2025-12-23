Dave Murray : le guitariste autodidacte qui a façonné le son d’Iron Maiden

Présent sur presque tous les albums du groupe depuis 1976, Murray n’est peut-être pas le plus médiatique, mais son style unique et sa virtuosité ont façonné l’identité sonore de la légende du metal.

Le 23 décembre, le monde du heavy metal célèbre l’anniversaire de Dave Murray, l’un des guitaristes les plus emblématiques d’Iron Maiden. Présent sur presque tous les albums du groupe depuis 1976, Murray n’est peut-être pas le plus médiatique, mais son style unique et sa virtuosité ont façonné l’identité sonore de la légende du metal.

Ce qui distingue Dave, c’est qu’il est entièrement autodidacte. Il n’a jamais pris de cours de guitare. À la place, il a appris en écoutant ses idoles, de Jimi Hendrix à Michael Schenker, et en reproduisant leurs solos à l’oreille. Cette approche a donné naissance à un jeu fluide, mélodique et expressif, qui s’intègre parfaitement aux harmonies de guitare si caractéristiques d’Iron Maiden.

Les solos de Dave, qu’il s’agisse de The Trooper, Hallowed Be Thy Name ou Fear of the Dark, sont des modèles de virtuosité discrète. Jamais ostentatoire, il privilégie l’émotion et la musicalité à la démonstration technique, un choix qui a fait sa marque dans le cœur des fans et dans l’histoire du heavy metal.

Alors que Dave Murray souffle ses bougies ce 23 décembre, c’est l’occasion parfaite de rendre hommage à un guitariste qui, par son talent autodidacte et sa discrétion, a écrit certaines des pages les plus brillantes du rock britannique.