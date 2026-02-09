"Paul McCartney : Man on the Run" : le documentaire s’accompagne d’une bande originale exclusive !

À l’approche de la sortie de "Man on the Run", Paul McCartney gâte les fans avec une bande originale riche en archives inédites, centrée sur l’aventure fondatrice des Wings dans les années 70.

Au lieu de regarder en arrière avec nostalgie, "Paul McCartney : Man on the Run", qui sortira le 27 février 2026, s’intéresse à un McCartney en mouvement. Après l’onde de choc de la séparation des Beatles, l'Anglais choisit la route et les salles modestes. Le documentaire réalisé par Morgan Neville explore cette période instable mais créative, où les Wings se forgent. Et afin de plonger encore plus les fans dans l'univers, un album original accompagnera le projet. Elle ne se contente pas d’aligner des succès, mais propose une immersion sonore dans les coulisses d’un groupe en devenir.

Parmi les premières révélations figure une version brute et inédite de Arrow Through Me, enregistrée à la fin des années 70. Autre moment fort : une captation live de Live and Let Die, enregistrée lors de la tournée immortalisée dans Rockshow. L’album intégrera également Gotta Sing Gotta Dance, témoin d’une époque où McCartney testait sans cesse de nouvelles formes d’expression

Le documentaire, réalisé par Morgan Neville, retrace la naissance et l’ascension des Wings, de leurs débuts fragiles à leur consécration avec Band on the Run. Enrichi d’images inédites, de témoignages familiaux et d’interventions de figures comme Mick Jagger, John Lennon ou encore Sean Ono Lennon, Man on the Run s’impose comme une pièce essentielle pour comprendre l’héritage des Wings et la renaissance artistique de Paul McCartney dans les années 70.