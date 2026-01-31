Paul McCartney : le documentaire Man On The Run sera au cinéma !

Une période charnière de sa vie que retrace son nouveau documentaire Man On The Run, qui s’apprête à vivre une sortie événement… sur grand écran.

Quand on évoque les plus grandes légendes du rock, le nom de Paul McCartney s’impose naturellement. Ancien membre des mythiques Beatles, le musicien britannique a pourtant prouvé, après la séparation du groupe en 1970, qu’il était bien plus qu’un ex-Fab Four. Une période charnière de sa vie que retrace son nouveau documentaire Man On The Run, qui s’apprête à vivre une sortie événement… sur grand écran.

Une projection unique dans les cinémas du monde entier

Avant son arrivée sur Prime Video le 27 février, le documentaire Man On The Run sera projeté dans les cinémas du monde entier pour une seule soirée, le 19 février. Une occasion rare pour les fans de rock de découvrir ce film intime dans les meilleures conditions possibles, et de plonger au cœur d’un moment clé de la carrière de Paul McCartney.

La vie après les Beatles, entre chute et renaissance

Le film se concentre sur la période post-Beatles, lorsque McCartney doit faire face à la fin du groupe le plus influent de l’histoire de la musique. Dans la bande-annonce, l’artiste revient sur cette phase de doute profond :

« Je me suis senti très déprimé, mais j’ai eu beaucoup de chance, car j’avais Linda. »

C’est aux côtés de Linda McCartney qu’il décide alors de repartir de zéro en fondant Wings, un nouveau groupe pensé comme une aventure musicale, mais aussi familiale.

Wings, un groupe sous-estimé mais essentiel

Le documentaire retrace l’ascension de Wings, depuis les débuts compliqués avec Wild Life, jusqu’au succès mondial de Band On The Run. À travers des images de tournées, des archives rares, des images de coulisses et des morceaux inédits, Man On The Run met en lumière un groupe souvent éclipsé par l’ombre des Beatles, mais pourtant crucial dans l’évolution artistique de McCartney.

John Lennon, une relation complexe et indélébile

Autre passage fort du documentaire : Paul McCartney évoque la détérioration de sa relation avec John Lennon après la séparation des Beatles. Une relation marquée par des tensions, mais aussi par un amour profond et durable :

« Nous avions eu des disputes et tout ça, mais nous nous étions aimés toute notre vie. »

Avec Man On The Run, Paul McCartney livre un témoignage sincère, humain et sans filtre sur sa reconstruction artistique et personnelle. Une œuvre pensée pour les fans de rock, de Beatles, mais surtout pour tous ceux qui aiment les histoires de renaissance.

Rendez-vous le 19 février au cinéma, avant sa sortie officielle le 27 février.