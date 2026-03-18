Après sa dernière tournée européenne, Radiohead innove : moins de concerts mais plus d’intensité !

Radiohead prépare une nouvelle stratégie pour ses tournées. Selon Ed O’Brien, le groupe britannique prévoit de se produire sur un continent différent chaque année à partir de 2027, avec une limite stricte de concert : "Ce que nous allons faire, c’est nous produire chaque année sur un continent différent, et nous donnerons 20 concerts par an. Ni plus, ni moins". Le but ? Favoriser une approche privilégiant la qualité à la quantité : "Nous voulons tout donner chaque soir. Nous ne voulons surtout pas donner l’impression de faire les choses machinalement ou de devoir jouer à bout de forces. Nous devons être capables de le faire. Et vous savez quoi ? Nous ne sommes plus tout jeunes."

Si les membres de Radiohead ne sont "plus tout jeune", ils restent très actif ! En mai 2026, Ed O’Brien sortira sur son nouvel album solo, "Blue Morpho", tandis que Jonny Greenwood publiera Ranjha avec Shye Ben Tzur et The Rajasthan Express.

Pour l’avenir du groupe, Jonny Greenwood reste prudent : "Je n’ai aucune idée si nous allons enregistrer un nouvel album. Je suis surpris que la tournée ait réellement eu lieu et que nous l’ayons tous autant appréciée." Quoi qu’il en soit, Radiohead affiche une approche réfléchie et ambitieuse, entre tournées limitées et créations personnelles.