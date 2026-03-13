Radiohead : L'histoire de "The Bends", l'album qui a envoyé le groupe dans une nouvelle dimension

Propulsés sur le devant de la scène grâce au tube Creep, les cinq musiciens d’Oxford doivent pourtant rapidement prouver qu’ils ne sont pas qu’un simple phénomène passager.

Au milieu des années 1990, Radiohead n’est encore qu’un groupe prometteur de la scène alternative britannique. Propulsés sur le devant de la scène grâce au tube Creep, les cinq musiciens d’Oxford doivent pourtant rapidement prouver qu’ils ne sont pas qu’un simple phénomène passager. C’est précisément ce que va accomplir The Bends, un album devenu avec le temps l’un des disques les plus marquants du rock alternatif des années 90.

Sorti en 1995, ce deuxième album marque un véritable tournant artistique pour Radiohead, qui va définitivement quitter l’étiquette de groupe à succès isolé pour entrer dans une toute autre dimension.

La pression après le succès de "Creep"

Lorsque Radiohead publie son premier album Pablo Honey en 1993, personne n’imagine encore l’ampleur de l’impact que va avoir Creep. La chanson devient rapidement un hymne générationnel et propulse le groupe sur les radios du monde entier.

Mais ce succès est à double tranchant. Très vite, Thom Yorke et ses partenaires ressentent une pression énorme : prouver que Radiohead n’est pas un simple one-hit wonder.

Les membres du groupe se lancent alors dans la création d’un second album bien plus ambitieux, tant sur le plan de l’écriture que de la production.

Un album plus sombre et plus ambitieux

Avec The Bends, Radiohead s’éloigne du son relativement brut de ses débuts pour proposer une musique beaucoup plus riche et émotionnelle. Les guitares atmosphériques, les arrangements soignés et les textes introspectifs deviennent la signature du groupe.

Plusieurs morceaux vont rapidement marquer les esprits et devenir des classiques du rock alternatif :

High and Dry

Fake Plastic Trees

Just

Street Spirit (Fade Out)

Avec ces titres, Radiohead explore des thèmes plus profonds : la solitude, l’aliénation ou encore l’angoisse face au monde moderne. La voix fragile de Thom Yorke accentue encore cette dimension mélancolique qui deviendra l’une des marques de fabrique du groupe.

Le disque qui change tout pour Radiohead

Au moment de sa sortie, The Bends reçoit des critiques très positives et s’impose rapidement comme l’un des albums majeurs de la scène rock britannique.

Mais son importance va bien au-delà. Avec cet album, Radiohead franchit un cap artistique décisif. Le groupe montre qu’il est capable de produire une œuvre cohérente, ambitieuse et émotionnellement puissante.

Ce disque va également poser les bases de ce qui deviendra deux ans plus tard l’un des albums les plus influents de l’histoire du rock : OK Computer.

Une influence durable sur le rock des années 2000

Au fil des années, The Bends est devenu un album culte qui a influencé toute une génération de groupes. Des artistes comme Coldplay, Muse ou encore Travis ont souvent cité ce disque comme une référence majeure.

Son mélange de mélodies mélancoliques, de guitares puissantes et de textes introspectifs a contribué à redéfinir les contours du rock alternatif moderne.

Aujourd’hui encore, près de trente ans après sa sortie, The Bends reste un album essentiel dans la discographie de Radiohead et une pierre angulaire du rock des années 90.

Avec ce disque, le groupe britannique ne s’est pas seulement confirmé : il a ouvert la porte à une nouvelle ère de créativité qui allait changer à jamais sa trajectoire.