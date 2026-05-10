Led Zeppelin au Bel-Air : Entre batailles de nourriture et vaisselle brisée, le chaos légendaire pour le lancement de Swan Song

Le 10 mai 1974, Led Zeppelin fêtait la naissance de son label avec une débauche de luxe à Los Angeles. Une nuit entrée dans le folklore rock où la frontière entre réalité et fantasme semble avoir volé en éclats.

Un envol grandiose sous le soleil de L.A.

Le 10 mai 1974, l'industrie du disque retenait son souffle. Pour fêter l'envol de leur propre structure, Swan Song Records, les membres de Led Zeppelin avaient investi le très sélect Hotel Bel-Air de Los Angeles. L’ambiance ? Un mélange détonnant d’opulence et de décadence typique des seventies. Imaginez des flamants roses, des colombes et un parterre de stars allant de la légende de l'humour Groucho Marx à Bill Wyman des Rolling Stones, en passant par Micky Dolenz ou la chanteuse Maggie Bell. Cette soirée de lancement se voulait aussi grandiose que le succès planétaire du groupe, marquant un tournant où les musiciens devenaient leurs propres patrons. C'était le chic absolu, le champagne coulait à flots, et la "jet-set" rock savourait ce moment de domination totale sur les charts mondiaux.

Le mythe de la porcelaine brisée

Mais chez Led Zeppelin, le calme n'est souvent que le prélude à la tempête. C'est ici que la réalité flirte avec le folklore rock. Selon certains récits sulfureux, notamment ceux de Stephen Davis dans son livre controversé "Hammer of the Gods", la réception aurait viré au champ de bataille. On raconte que la fête a « dégénéré rapidement, avec des batailles de nourriture, de la vaisselle brisée et des invités ivres ». Au cœur de ce tumulte, réel ou fantasmé, on retrouve souvent le nom de John Bonham et celui de l'invité le plus imprévisible de l'histoire du rock : Keith Moon. Le batteur de The Who, célèbre pour son goût immodéré de la destruction, aurait-il transformé ce dîner guindé en une immense émeute gastronomique ? Si certains récits évoquent des débris de porcelaine jonchant le sol du palace, les sources officielles restent bien plus discrètes sur ces débordements.

Entre vérité historique et fantasme rock

Cinquante ans plus tard, le mystère reste entier et contribue à la fascination pour le groupe. Si le site officiel confirme le prestige de l'événement, il reste muet sur le supposé chaos. Comme le souligne avec justesse le biographe Mick Wall, les soirées Swan Song étaient certes des « affaires fastueuses et décadentes », mais il admet aussi que « certaines des histoires les plus folles ont clairement été amplifiées avec le temps ». Était-ce une réception mondaine un peu trop arrosée ou une véritable scène de dévastation ? Peu importe la version que l'on choisit de croire, cet épisode incarne à merveille cette ère de créativité explosive et de comportements sans limites. En laissant planer le doute sur cette nuit au Bel-Air, Led Zeppelin a réussi son coup : faire entrer la naissance de son label dans la mythologie éternelle du rock.

Qu’importe si les assiettes ont réellement volé, car dans la légende de Led Zeppelin, seul le fracas du rock’n’roll compte vraiment.

A. MAI