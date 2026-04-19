Led Zeppelin : une vidéo couleur inédite de 1969 a été retrouvée !

Led Zeppelin apparaît comme rarement on a pu le voir jusqu’ici : à pleine puissance, capté en couleur, dans une archive longtemps oubliée qui vient d’être redécouverte. Une vidéo inédite, tournée lors de la tournée américaine du groupe en février 1969, refait aujourd’hui surface et offre un témoignage exceptionnel des débuts d’un des plus grands groupes de rock de l’histoire.

Un concert mythique capté au Thee-Image Club

Tout commence au Thee-Image Club de Miami Beach, lieu emblématique de la scène rock et psychédélique ouvert en 1968 par Marshall Brevetz. Ce soir-là, Led Zeppelin participe à un tournage promotionnel pour le titre "Communication Breakdown", extrait de son premier album éponyme sorti en janvier 1969.

Le groupe y est filmé en noir et blanc pour ce clip, mais la véritable surprise vient d’un autre enregistrement réalisé le même soir : une performance de "Good Times Bad Times", captée cette fois en couleur.

Une découverte oubliée dans des archives universitaires

Cette vidéo exceptionnelle a été retrouvée dans les archives numériques de l’Université de Géorgie. Les images avaient été initialement produites pour l’émission télévisée "The Rick Shaw Show", animée par l’un des DJ radio les plus influents des États-Unis, et diffusée sur la chaîne 10 de WPLG à Miami.

Par la suite, ces mêmes images ont été réutilisées dans "The Now Explosion", une émission expérimentale produite à partir de 1970 à Atlanta. Ce programme mêlait effets visuels psychédéliques, performances musicales et scènes de jeunes dansant sur les tubes du moment — une formule visionnaire qui annonçait déjà, avec dix ans d’avance, l’arrivée de MTV.

Une perle rare pour les fans de rock

Les archives de The Now Explosion ont été constituées par le département des médias de l’Université de Géorgie. Un fan ayant participé aux recherches raconte :

« Nous avons demandé des copies numériques d’une douzaine de bandes portant le nom de Led Zeppelin. Il y avait énormément de chansons utilisées en fond sonore ou en images de studio. “Immigrant Song” servait même de musique pour une course de ski ! Et finalement, nous avons trouvé la perle rare : l’enregistrement en couleur de "Good Times Bad Times", le seul où l’on peut voir la guitare Telecaster Dragon emblématique de Jimmy Page ! »

Un document historique pour le rock

Cette redécouverte offre un regard inédit sur les débuts de Led Zeppelin, à une époque où leur ascension mondiale ne faisait que commencer.

Elle met aussi en lumière le jeu de Jimmy Page, capté ici dans une énergie brute, encore loin du statut de légende qu’il allait acquérir.

Entre archives oubliées, télévision expérimentale et performances mythiques, cette vidéo couleur de 1969 s’impose comme une véritable capsule temporelle : un fragment précieux de l’histoire du rock, figé juste avant l’explosion d’un mythe.