Jimmy Page de Led Zeppelin a publié la démo inédite de « Ten Years Gone »

Le légendaire guitariste Jimmy Page a une nouvelle fois créé l’événement en dévoilant une pépite issue de ses archives personnelles. Sur sa chaîne YouTube, le membre fondateur de Led Zeppelin a partagé une démo inédite de « Ten Years Gone », l’un des titres les plus intenses et mélancoliques de « Physical Graffiti », le mythique double album sorti en 1975.

Cet enregistrement rare, capturé dans le studio privé de Page à Plumpton Place, se présente comme une version instrumentale brute du morceau. Une plongée fascinante dans les coulisses de la création, où l’on découvre les premières fondations musicales de ce futur classique du rock.

Dans les notes accompagnant cette publication, Jimmy Page revient sur la genèse du titre :

« En guise d'anecdote sur « Physical Graffiti », j'ai pensé que vous seriez peut-être intéressés d'écouter la démo originale enregistrée dans mon studio à Plumpton Place, d'un morceau qui allait devenir « Ten Years Gone ». J'ai présenté ce mixage brut au groupe à Headley Grange pour qu'ils puissent l'enregistrer. Robert Plant a écrit des paroles magnifiques sur ma musique, et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la chanson « Ten Years Gone ». »

Car derrière la richesse musicale du morceau se cache aussi une histoire profondément personnelle. Dans une interview accordée à Rolling Stone en 1975, Robert Plant révélait que les paroles étaient inspirées d’une relation amoureuse vécue avant la formation du groupe. Face à un ultimatum — choisir entre l’amour ou la musique — le chanteur avait opté pour sa passion. Dix ans plus tard, « Ten Years Gone » devient ainsi une réflexion poignante sur ce choix et sur des destins désormais irréversiblement séparés.

Cette publication s’inscrit dans une démarche plus large de Jimmy Page, qui n’en est pas à son coup d’essai en matière d’archives inédites. En 2023, à l’occasion des 50 ans de « Houses of the Holy », le guitariste avait déjà dévoilé « The Seasons », une version démo de « The Rain Song ».

En partageant ces trésors cachés, Jimmy Page offre aux fans une immersion unique dans le processus créatif de Led Zeppelin. Bien plus que de simples curiosités, ces enregistrements permettent de mieux comprendre comment sont nés certains des morceaux les plus emblématiques de l’histoire du rock, entre intuition, expérimentation et émotion brute.