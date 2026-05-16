Roger Taylor (Queen) lance son vin "Queen Côtes de Provence Rosé"

Le batteur de Queen, Roger Taylor, délaisse ses baguettes le temps d'une escale dans le Var pour dévoiler sa "Cuvée Rock ‘n’ Roll", un rosé premium qui marie l’élégance du terroir provençal à l'exigence légendaire du groupe britannique.

Quand une icône de la musique s'attaque au monde du vin, c'est pour viser l'excellence. Roger Taylor, batteur du célèbre groupe Queen, vient d'officialiser le lancement du Queen Côtes de Provence Rosé, un pont créatif entre le terroir français et l'exigence artistique du groupe anglais. Pas question ici de faire une simple opération marketing : le musicien a tenu à s'impliquer pour créer un produit authentique et de haute volée.

Une "Cuvée Rock ‘n’ Roll" née dans le Var

Pour réaliser ce projet, Roger Taylor s'est associé à des experts comme Sony Music, Watermill Wines et surtout les vignerons de la cave Les Caves du Commandeur. Le vin est produit à Montfort-sur-Argens, dans le Var, un secteur réputé pour ses sols argilo-calcaires parfaits pour le rosé. Baptisée "Cuvée Rock ‘n’ Roll 2025", cette production est un assemblage précis : 70% de Grenache et 30% de Cinsault. "L'idée était de faire les choses de la bonne façon", explique Taylor, qui souhaitait un vin synonyme de convivialité et de joie.

Côté dégustation, on est sur une structure équilibrée qui flatte les sens. Au nez, le vin dégage des arômes de fraise sauvage et de petits fruits rouges bien mûrs. Petite cerise sur le gâteau : le breuvage est certifié adapté aux régimes végétariens et vegans, une précision qui compte pour le groupe.

Où dénicher la bouteille ?

Si vous prévoyez un week-end à Londres, vous trouverez le flacon dans les rayons de Waitrose ou Sainsbury’s. Pour les autres, le vin est également disponible en ligne pour environ 18 livres (soit environ 21€). Une bouteille au design soigné qui reflète la passion de Roger Taylor pour le bon goût, qu'il soit sonore ou viticole.