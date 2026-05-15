The Rolling Stones rajeunis grâce à l’IA dans le clip de “In The Stars”

Le groupe britannique dévoile le clip officiel de son nouveau single “In The Stars”, avec une technologie de deepfake ultra moderne qui montre des versions rajeunies de Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood.

Les Rolling Stones ont dévoilé le clip de leur nouveau morceau “In The Stars”, premier extrait de leur prochain album Foreign Tongues, attendu le 10 juillet. Mais au-delà de la musique, c’est surtout l’utilisation d’une technologie de deepfake particulièrement avancée qui attire l’attention.

Dans cette vidéo, les membres du groupe apparaissent sous une apparence rajeunie, rappelant leurs années de gloire dans les années 70. Le clip met notamment en scène l’actrice Odessa A’zion et a été réalisé par François Rousselet, avec des effets numériques conçus par la société spécialisée Deep Voodoo.

Pour Odessa A’zion, participer à ce projet représente un véritable accomplissement personnel. L’actrice a expliqué que le premier album qu’elle avait écouté du début à la fin était Tattoo You des Rolling Stones, soulignant l’importance de cette collaboration pour elle.

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans ce clip relance également le débat sur la place de ces technologies dans l’industrie musicale. En 2023, Keith Richards comparait déjà l’IA aux synthétiseurs, estimant qu’elle pouvait parfois rendre la musique plus artificielle, tout en reconnaissant qu’elle pouvait aussi devenir un outil créatif intéressant.

De son côté, Mick Jagger s’était exprimé sur le sujet dès 2022. Interrogé sur la possibilité de créer des versions numériques des membres du groupe, similaires aux avatars d’ABBA, le chanteur expliquait ne pas avoir encore réellement réfléchi à cette idée, tout en admettant que l’IA faisait désormais partie intégrante de la production musicale.

Avec le clip de “In The Stars”, les Rolling Stones proposent donc bien plus qu’un simple avant-goût de leur nouvel album. Le groupe prouve une nouvelle fois sa capacité à évoluer avec son époque, en mêlant héritage rock et technologies de dernière génération.

Rebecca AFLALO