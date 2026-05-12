Rolling Stones : Keith Richards refroidit les fans sur une future tournée

Alors que les Rolling Stones s’apprêtent à dévoiler leur nouvel album Foreign Tongues, les chances de revoir le groupe sur scène en 2026 semblent de plus en plus minces. Keith Richards a confirmé qu’aucune tournée n’était prévue pour le moment.

Les fans espéraient sans doute un retour dans les stades après l’annonce du nouvel album des Rolling Stones, attendu le 10 juillet prochain. Mais dans une interview accordée à l’Associated Press, Keith Richards a calmé les attentes : le groupe n’a actuellement aucun concert programmé pour cette année.

Keith Richards a expliqué que le groupe préférait désormais avancer à son rythme. Cette annonce intervient quelques mois après l’annulation officielle de leur tournée européenne prévue en 2026. Le guitariste a simplement confié que le groupe réfléchirait à une éventuelle tournée, mais pas avant l’année prochaine.

Selon plusieurs proches du groupe, Keith Richards ne souhaiterait plus enchaîner des tournées aussi longues et intenses qu’auparavant. À 82 ans, le musicien légendaire semble vouloir avancer à un rythme plus léger, malgré l’envie intacte de continuer à créer.

Malgré cette absence de concerts, les Rolling Stones comptent bien marquer 2026 avec Foreign Tongues. L’album, enregistré à Londres sous la direction du producteur Andrew Watt, réunira plusieurs invités prestigieux comme Paul McCartney, Robert Smith de The Cure, Steve Winwood ou encore Chad Smith des Red Hot Chili Peppers.

Deux morceaux ont déjà été dévoilés au public : "Rough and Twisted" et "In The Stars", qui donnent un premier aperçu de ce nouveau projet très attendu.

L’album aura également une forte dimension émotionnelle. On y retrouvera l’un des derniers enregistrements de Charlie Watts, disparu en 2021. De son côté, Ronnie Wood a rendu hommage à Brian Wilson avec un long solo de guitare intégré à l’un des morceaux du disque.