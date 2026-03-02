Red Hot Chili Peppers : Chad Smith fait une surprise en étant professeur remplaçant dans une école de musique.

Le batteur a offert une journée inoubliable à de jeunes batteurs.

Il y a des cours de musique qui marquent une vie. Et puis il y a ceux qui deviennent instantanément légendaires. Cette semaine, le batteur des Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, a offert un moment hors du temps à un groupe d’élèves en débarquant à l’improviste dans leur école de musique… pour remplacer leur professeur de batterie absent.

Oui, vous avez bien lu.

Une arrivée digne d’un clip

La scène, capturée dans une vidéo en ligne, commence presque comme un court-métrage. On y voit d’abord Chad Smith arriver en voiture devant l’école de musique, sourire aux lèvres. À l’intérieur, les élèves ignorent encore ce qui les attend. Une personne leur annonce que leur professeur est absent et qu’un remplaçant assurera le cours.

Quelques secondes plus tard, la porte s’ouvre. Et là, surprise totale : le batteur des Red Hot Chili Peppers entre dans la salle.

Stupeur. Silence. Puis regards incrédules.

« Les Red Hot Chili Peppers, c’est pas vraiment du punk rock… »

Le moment le plus savoureux de la vidéo ? L’échange avec un garçon de 10 ans, visiblement passionné de punk rock. Face à lui, sans reconnaître son interlocuteur, le jeune élève confie adorer Blink-182, Green Day… et les Red Hot Chili Peppers.

Ironie délicieuse.

Smith éclate de rire et lui répond :

« Les Red Hot Chili Peppers, c’est pas vraiment du punk rock, mais bon ! »

Puis il enchaîne avec une question qui fait basculer la scène dans l’irréel :

« Tu savais que je joue de la batterie avec les Red Hot Chili Peppers ? »

Le visage du garçon change instantanément. Compréhension. Choc. Explosion de joie. Le genre de moment qui forge une vocation.

Un batteur du Rock and Roll Hall of Fame… en toute simplicité

Tout au long de la vidéo, Chad Smith se montre fidèle à lui-même : drôle, accessible, bienveillant. À une jeune élève un peu intimidée par la caméra, il lance avec humour :

« Ignore la caméra et ignore-moi, le batteur du Rock and Roll Hall of Fame assis à côté de toi. »

Rien que ça.

Car oui, le musicien, intronisé avec les Red Hot Chili Peppers au Rock and Roll Hall of Fame, aurait pu se contenter des stades et des festivals. Mais c’est dans une salle de classe, au milieu de batteries d’entraînement et de regards émerveillés, qu’il a choisi de créer un souvenir impérissable.

L’esprit rock, le vrai

Au-delà de l’anecdote, cette surprise rappelle ce qu’est vraiment le rock : le partage, la transmission, l’énergie brute et sincère. Voir un musicien de ce calibre prendre le temps d’échanger avec de jeunes passionnés, plaisanter avec eux et les encourager, c’est une leçon bien plus forte qu’un simple cours de technique.

Pour ces élèves, ce jour-là, la batterie n’était plus seulement un instrument. C’était un pont direct vers la scène, vers le rêve, vers la possibilité.

Et pour le jeune fan de punk qui cite Blink-182, Green Day et les Red Hot Chili Peppers comme ses groupes préférés ? On parie qu’il ne regardera plus jamais sa batterie de la même façon.