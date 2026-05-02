The Rolling Stones : Quand Keith Richards chute lourdement d'un cocotier aux Fidji

Dans l’histoire du rock, certaines anecdotes semblent tellement absurdes qu’elles finissent par devenir des légendes.

Dans l’histoire du rock, certaines anecdotes semblent tellement absurdes qu’elles finissent par devenir des légendes. Celle de Keith Richards, guitariste mythique des The Rolling Stones, en fait clairement partie.

Une escapade aux airs de carte postale… qui tourne mal

En avril 2006, Keith Richards profite d’un séjour aux Fidji, loin des scènes gigantesques et des stades bondés. Une parenthèse presque paisible pour celui qui a traversé plusieurs décennies de rock’n’roll sans vraiment ralentir le rythme.

Mais évidemment, avec Richards, la tranquillité ne dure jamais très longtemps.

La chute du fameux cocotier

Selon les récits relayés à l’époque, le guitariste aurait grimpé à un cocotier (ou un palmier selon les versions) avant de perdre l’équilibre et de chuter lourdement.

Résultat : une blessure à la tête suffisamment sérieuse pour nécessiter une hospitalisation immédiate.

L’incident oblige même les Rolling Stones à réorganiser une partie de leur tournée mondiale, preuve que l’accident n’avait rien d’anecdotique.

Hospitalisation et inquiétude mondiale

Après les premiers soins sur place, Keith Richards est transféré en Nouvelle-Zélande pour subir une opération. L’inquiétude monte dans le monde du rock : à ce moment-là, beaucoup se demandent si ce pilier des Stones pourra reprendre la route.

Mais comme souvent avec lui… il revient.

Une légende amplifiée par le mythe Richards

Avec le temps, l’histoire du cocotier des Fidji devient presque plus grande que l’événement lui-même. Certains détails sont exagérés, d’autres simplifiés, mais l’image reste parfaite pour incarner le personnage :

un rockeur indestructible

une chute absurde dans un décor paradisiaque

une survie qui renforce encore son aura

Keith Richards lui-même n’a jamais vraiment cherché à corriger le récit. Au contraire, son humour et son détachement ont contribué à entretenir la légende.

Une anecdote de plus dans une vie hors norme

Dans une carrière aussi longue que celle des The Rolling Stones, cet épisode n’est qu’un chapitre parmi d’autres. Mais il résume parfaitement ce que représente Richards dans l’imaginaire collectif : un survivant du rock, toujours debout malgré tout… même après une chute de cocotier aux Fidji.

Et dans le rock, parfois, les mythes naissent simplement d’un mauvais pas dans un arbre.