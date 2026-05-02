Avant chaque concert, Dave Grohl révèle son secret pour sa voix : « Une bière, puis un whisky, puis une autre bière et une tournée de shots. »

Le leader des Foo Fighters ajoute : « Le médecin m'a dit de ne rien changer ! Ça marche. »

Avant chaque concert, Dave Grohl semble suivre une routine qui ferait frémir n’importe quel coach vocal… et pourtant, elle fonctionne à merveille. Invité du podcast culinaire Dish, animé par Nick Grimshaw et la cheffe étoilée Angela Hartnett, le leader des Foo Fighters s’est livré avec son humour habituel sur ses habitudes avant de monter sur scène — et sur son rapport plutôt inattendu à sa voix.

Une voix d’acier… validée par la médecine

Lors de cet échange détendu, Grohl a révélé avoir consulté un spécialiste pour ses cordes vocales il y a environ huit ans. Une démarche surprenante quand on connaît l’intensité avec laquelle il hurle, chante et transcende les morceaux du groupe depuis des décennies.

« Il y a environ huit ans, je suis allé faire contrôler mes cordes vocales pour la première fois de ma vie. »

Le verdict ? Totalement inattendu.

« Je me suis dit : il va me dire que j’ai abîmé mes cordes vocales et que je ne pourrai plus jamais chanter. Mais le médecin m’a enfoncé un tube dans la gorge et m’a dit : tout va bien, je suis en pleine forme. J’ai cru qu’il plaisantait. »

Une confirmation presque irréelle pour celui qui a bâti sa carrière sur une énergie brute et sans filtre.

Le rituel avant scène : entre rock et absurdité assumée

Mais le plus surprenant reste sans doute sa routine d’échauffement. Là où certains artistes privilégient le silence, les tisanes ou les exercices vocaux stricts, Dave Grohl, lui, reste fidèle à l’esprit rock’n’roll :

« Franchement, une heure avant de monter sur scène, j’ouvre une bière et je la bois. Je prends peut-être un antidouleur pour mon genou, parce que je ne suis plus tout jeune. Ensuite, je bois un shot de whisky et j’ouvre une autre bière. »

Et ce n’est que le début.

« On fait une tournée de shots avec le groupe, on appelle ça la prière du groupe, et puis quelqu’un dit “il reste quinze minutes”, et j’ouvre une autre bière. Ensuite, je bois un autre shot de whisky et je monte sur scène. »

Une préparation qui semble tout sauf académique… mais qui a reçu la bénédiction inattendue de son médecin :

« Le médecin me dit : Ne changez rien ! Ça marche. »

Les Foo Fighters prêts à reprendre la route

Cette confession arrive alors que les Foo Fighters s’apprêtent à repartir en tournée avec le “Take Cover Tour”, très attendu par les fans européens. Le coup d’envoi sera donné le 10 juin à Oslo, avant un final le 5 juillet au festival I Days à Milan.

À bientôt 60 ans, Dave Grohl prouve qu’il reste l’un des derniers vrais frontmen du rock : imprévisible, authentique, et toujours capable de transformer chaque concert en moment de pure catharsis.

Et visiblement, tout ça… grâce à une bière, un whisky, et une bonne vieille “prière du groupe”.