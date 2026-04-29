"C’est mon groupe préféré..." : Dave Grohl surprend ses fans et délaisse Nirvana pour une légende du grunge !

Le leader des Foo Fighters a surpris tout le monde en mettant en avant un autre pilier du grunge, qu’il redécouvre aujourd’hui avec admiration.

Lors d’un entretien avec Zane Lowe sur Apple Music 1, Dave Grohl est revenu sur ses racines musicales et l’héritage du grunge. Le leader des Foo Fighters a d'abord tenu à saluer le génie de Kurt Cobain, qu’il considère comme l’un des plus grands auteurs-compositeurs : "Je sais que Kurt était l’un des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps, sans aucun doute. Ses chansons étaient vouées à devenir parmi les plus grandes".

Mais l’ex-membre de Nirvana a surpris en mettant en avant un autre groupe : Alice in Chains, porté notamment par la voix de Layne Staley, qu’il dit redécouvrir aujourd’hui avec un regard neuf :

"C’est mon groupe préféré en ce moment. Ça aurait dû l’être il y a 35 ans, mais aujourd’hui je me dis : 'Mais où j’étais passé à l’époque ?' [...] Chaque chanson devient comme un élément de ton ADN… il y a une connexion incroyable dans l’énergie de la musique."

Figure incontournable de Seattle, Alice In Chains a marqué les années 90 aux côtés de Nirvana, Soundgarden ou encore Pearl Jam. De son côté, Foo Fighters poursuit son actualité avec la sortie de son douzième album "Your Favorite Toy" et une nouvelle tournée mondiale, portée par l’arrivée du batteur Ilan Rubin.