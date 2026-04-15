Alice Cooper rend hommage à Kurt Cobain et Nirvana en reprenant "Smells Like Teen Spirit" sur scène

Figure incontournable du shock rock, Alice Cooper continue de prouver qu’il n’a rien perdu de sa capacité à surprendre.

Figure incontournable du shock rock, Alice Cooper continue de prouver qu’il n’a rien perdu de sa capacité à surprendre. Lors de son festival caritatif Coopstock, organisé en Arizona, le rockeur américain a offert à son public un moment aussi inattendu que marquant : une reprise du mythique "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana.

Véritable hymne du mouvement grunge, ce titre emblématique, porté à l’origine par le charisme tourmenté de Kurt Cobain, a traversé les générations. Le voir revisité par une légende issue d’un tout autre univers musical avait de quoi intriguer — et le résultat n’a pas déçu.

Sur scène, Alice Cooper s’approprie le morceau avec intelligence. Sans trahir l’essence brute et rebelle de Nirvana, il y injecte sa signature : une atmosphère plus sombre, presque théâtrale, fidèle à son ADN artistique. Le morceau gagne ainsi une nouvelle dimension, entre respect de l’original et réinterprétation personnelle.

Au-delà de la performance, ce moment résonne comme un véritable hommage. En reprenant "Smells Like Teen Spirit", Alice Cooper ne se contente pas de revisiter un classique : il célèbre l’héritage laissé par Kurt Cobain et souligne l’influence durable de Nirvana sur l’histoire du rock.

La réaction du public ne s’est pas fait attendre. Entre surprise et enthousiasme, les fans ont salué cette passerelle entre deux époques majeures de la musique. Une rencontre symbolique entre le rock des années 70 et l’explosion grunge des années 90.

Avec cette performance, Alice Cooper rappelle une chose essentielle : le rock, peu importe ses formes ou ses générations, reste un langage universel capable de réunir les artistes et les publics autour d’une même énergie.