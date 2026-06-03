"C’est encore un sentiment magique" : Pourquoi Paul McCartney ne veut pas entendre parler de la retraite !

À 83 ans, Paul McCartney continue d’enchaîner les projets et ne semble toujours pas prêt à tourner la page. L’ancien Beatle explique que la passion de la création reste plus forte que l’idée d’une retraite pourtant évoquée depuis plusieurs décennies.

Alors que beaucoup d’artistes de sa génération ont quitté la scène depuis longtemps, Paul McCartney continue d'enflammer ses fans. Dans un entretien accordé à NME, le musicien britannique reconnaît que la question de la retraite revient régulièrement depuis ses 50 ans. À l’époque déjà, son entourage l’interrogeait sur une éventuelle fin de carrière :

"Je me souviens quand j’avais 50 ans, mon manager de l’époque m’a dit : 'Eh bien, est-ce que tu penses à prendre ta retraite ?' J’ai répondu que non. Mais il se disait : '50 ans, c’est déjà vieux'... ce que je comprends, parce qu'à 30 ans nous pensions qu'à 30 ans nous serions vieux"

Pour McCartney, la motivation reste avant tout créative. L’ancien membre des Beatles explique que rien n’égale le plaisir de partir d’une simple idée à la guitare et de voir naître une chanson :

"La satisfaction créative, c’est juste écrire une chanson c’est toujours la même vieille satisfaction que c’était [...] C’est encore un grand accomplissement de s’asseoir avec, disons, ma guitare et qu’il n’y a rien, et puis je bidouille, et soudain, peut-être après trois ou quatre heures, j’ai une chanson. Je sais comment ça va, et j’ai écrit les paroles, et c’est un vrai accomplissement. C’est encore un sentiment magique pour moi."

Les légendes, toujours présentes

Il estime également que les artistes de sa génération ont encore une mission importante : permettre au public de vivre en concert les chansons qui ont marqué l’histoire de la musique. Selon lui, rien ne remplace l'expérience de voir sur scène Neil Young, les Rolling Stones, les Eagles ou d'autres légendes interpréter leur propre répertoire, avec toute l'émotion et l'authenticité qui l'accompagnent.

Cette passion se retrouve dans son nouvel album, "The Boys Of Dungeon Lane", un projet très personnel inspiré de ses souvenirs de jeunesse à Liverpool. Plus de soixante ans après ses débuts, Paul McCartney continue de composer avec le même enthousiasme et la même passion.