Par Rémi N

Un an après la mort d'Ozzy Osbourne, sa ville de Birmingham a décidé de mettre en place une journée de célébrations en plein air afin de commémorer la disparition de la légende du metal.

Bientôt un an qu'Ozzy Osbourne nous a quittés, lui qui est décédé tragiquement le 22 juillet 2025, peu de temps après son tout dernier concert en compagnie de son groupe légendaire, Black Sabbath, dans leur ville d'origine : Birmingham. Le genre d'histoire qu'on ne peut inventer : une légende du rock/metal qui s'éteint après son tout dernier concert avec son groupe, dans sa ville natale. Et pour honorer l'artiste, la ville a justement décidé de mettre en place le "Ozzy Day", une célébration en plein air et gratuite pour tous.

Une belle initiative de la part de Birmingham, et également logique puisqu'Ozzy Osbourne a participé au rayonnement international de la ville britannique, dont il est probablement la personnalité la plus connue dans le monde. Le 22 juillet 2026, la ville a donc prévu une journée entièrement consacrée à la mémoire du chanteur. Le "Ozzy Day" prévoit plusieurs concerts en plein air, des performances artistiques, mais également des projections de films, ainsi qu'un moment de recueillement collectif, et tout ça gratuitement.

On peut faire confiance aux Anglais pour honorer leurs morts avec classe. L'orchestre symphonique de Birmingham donnera également un concert en hommage à celui qu'on surnommait Le Prince des Ténèbres, en début d'après-midi, au centre commercial Bullring. Si jamais vous êtes en vacances en Angleterre et que vous êtes fans d'Ozzy, c'est l'évènement à ne pas rater cet été !

De Birmingham jusqu'en France et dans le monde entier, les fans de musique continuent d'honorer la mémoire d'Ozzy Osbourne, à l'image de cette statue mise en place lors du Hellfest 2026. Et même si la mort du chanteur est triste, on ne peut s'empêcher de trouver de la beauté dans tous ces hommages.