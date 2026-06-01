Ozzy Osbourne : Découvrez la statue qui sera présente au Hellfest !

À quelques jours de l'ouverture du Hellfest 2026, les organisateurs ont dévoilé les premières images de la spectaculaire statue dédiée à Ozzy Osbourne

À quelques jours de l'ouverture du Hellfest 2026, les organisateurs ont dévoilé les premières images de la spectaculaire statue dédiée à Ozzy Osbourne. Une œuvre monumentale qui viendra enrichir le site de Clisson et rendre hommage à l'une des plus grandes légendes de l'histoire du heavy metal.

Déjà célèbre pour ses installations impressionnantes, le festival accueillera désormais deux figures emblématiques du genre à son entrée. La statue d'Ozzy Osbourne rejoindra en effet celle de Lemmy Kilmister, leader mythique de Motörhead, qui trône sur le site du Hellfest depuis maintenant dix ans.

Cette nouvelle création est l'œuvre de Philippe Pasqua, artiste reconnu qui avait déjà collaboré avec le festival par le passé. À travers cette réalisation, il souhaite saluer la mémoire du célèbre Prince des Ténèbres, disparu mais toujours omniprésent dans le cœur des fans de rock et de metal. Un premier visuel, encore non définitif, a été dévoilé par l'artiste et relayé par le quotidien Presse Océan.

Une œuvre saluée par Sharon Osbourne

L'existence de cette statue avait été révélée dès le mois de février par Sharon Osbourne, veuve et ancienne manageuse du chanteur. Très émue par ce projet, elle n'avait pas caché son enthousiasme : « C'est une œuvre d'art incroyable ».

Selon plusieurs informations, la famille Osbourne devrait également faire le déplacement jusqu'en Loire-Atlantique afin de partager ce moment avec les milliers de festivaliers attendus sur le site. Une présence qui promet d'ajouter une dimension particulièrement émouvante à cet hommage exceptionnel.

Un hommage chargé d'émotion

Pour les amateurs de Black Sabbath, de hard rock et de heavy metal, cette statue représente bien plus qu'une simple installation artistique. Elle symbolise l'héritage immense laissé par celui qui a contribué à définir les codes du genre et à inspirer des générations entières de musiciens.

L'émotion sera forcément au rendez-vous lorsque les festivaliers découvriront cette œuvre monumentale. Un hommage à la hauteur de la carrière d'Ozzy Osbourne, immense serviteur du metal, dont l'influence continue de résonner à travers le monde.