Dave Grohl : « Je ne peux pas compter les secondes quand je joue de la batterie. » L'histoire de sa collaboration avec Trent Reznor

Le leader de Nine Inch Nails : « C'est une personne aimable et agréable à côtoyer, et musicalement, il comprend immédiatement le matériel qu'on lui présente. »

Quand deux monstres sacrés du rock alternatif se retrouvent en studio, le résultat ne peut qu’être explosif. En 2005, Dave Grohl rejoint Trent Reznor pour enregistrer les parties de batterie de With Teeth, le quatrième album de Nine Inch Nails. Une collaboration devenue culte, autant pour son intensité musicale que pour les anecdotes improbables nées en studio.

« Je ne sais pas compter les temps »

Invité du podcast Tape Notes, Dave Grohl a révélé une confession surprenante pour un musicien considéré comme l’un des plus grands batteurs rock de sa génération : il ne compte pas les temps comme les autres.

« Je sais que c'est terrible pour un batteur, mais je ne sais pas compter les temps, ou du moins je le fais différemment des autres. »

Le musicien se souvient notamment d’un moment de confusion pendant les sessions avec Trent Reznor et Atticus Ross :

« Une fois, avec Trent Reznor et Atticus Ross, on ne se comprenait pas, alors ils ont fini par me dire : “Viens ici et dis-nous où est le premier temps, selon toi.” Je l'ai fait et ils ont éclaté de rire. “C'est faux, il n'est pas là”, répétaient-ils. »

Mais malgré les éclats de rire, Dave Grohl suivait avant tout son instinct :

« Dites-moi où placer les cymbales crash et je les place, mais pour mon premier temps, je sais où il est. C'est difficile de ne pas ressentir quelque chose quand on le ressent en soi. »

Le son organique recherché par Trent Reznor

À l’époque, Trent Reznor souhaite transformer l’identité sonore de Nine Inch Nails. Après les textures très électroniques et industrielles des débuts du groupe, il cherche quelque chose de plus brut, plus vivant et surtout plus agressif.

Les sessions se déroulent dans le mythique studio Sound City Studios, où Dave Grohl apporte immédiatement cette énergie organique que Reznor recherchait.

Le jeu du batteur donne une personnalité unique à With Teeth, un album porté par des textes introspectifs et sombres qui propulsera Nine Inch Nails au sommet des charts américains.

Une rencontre née en Australie

Avant cette collaboration, les deux musiciens s’étaient rencontrés en coulisses d’un festival en Australie. Très vite, une amitié se crée entre eux, autant sur le plan humain que musical.

Trent Reznor expliquera plus tard pourquoi il voulait absolument travailler avec Dave Grohl :

« C'est une personne aimable et agréable à côtoyer, et musicalement, il comprend immédiatement le matériel qu'il a devant lui : je voulais capturer l'enthousiasme d'un musicien jouant de son instrument. J'ai écrit les chansons en pensant à un batteur puissant, et Dave les a jouées mieux que je ne l'aurais imaginé. »

Une collaboration essentielle pour la renaissance de Nine Inch Nails

La période qui précède With Teeth est particulièrement difficile pour Trent Reznor. Après la sortie de The Fragile en 1999, le chanteur traverse une longue période marquée par la dépendance et les excès.

L’arrivée de Dave Grohl dans le processus créatif agit alors comme une véritable bouffée d’air frais. Son énergie, son enthousiasme et sa façon instinctive de jouer redonnent une dynamique nouvelle aux sessions d’enregistrement.

Plus de vingt ans après, cette collaboration reste l’une des plus marquantes des années 2000 : la rencontre parfaite entre la précision obsessionnelle de Trent Reznor et le chaos maîtrisé de Dave Grohl.