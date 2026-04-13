Tom DeLonge montre un "extraterrestre mort" à Trent Reznor : l’anecdote la plus lunaire du rock

Dans la grande histoire du rock, certaines anecdotes dépassent largement la fiction.

Dans la grande histoire du rock, certaines anecdotes dépassent largement la fiction. Celle-ci, racontée par Illan Rubin, fait clairement partie de celles qu’on n’oublie pas.

C’est lors de son propre mariage que le batteur, aujourd’hui connu pour jouer avec les Foo Fighters, a assisté à une scène totalement surréaliste. Au détour de la soirée, Rubin aperçoit Tom DeLonge en pleine discussion avec Trent Reznor, téléphone à la main, visiblement en train de lui montrer quelque chose de… très particulier.

La curiosité prend le dessus.

“Je suis allé les voir… et Trent m’a lâché : ‘Ce type vient de me montrer un extraterrestre mort’.”

Oui, vous avez bien lu. Un extraterrestre mort. Sur un téléphone. En plein mariage.

Une scène aussi improbable qu’hilarante, qui résume à elle seule le personnage qu’est DeLonge. Loin de s’en étonner, Rubin insiste surtout sur l’authenticité du musicien :

“Personne d’autre ne pourrait faire ça sans que ça paraisse étrange… mais chez lui, ça semble parfaitement normal. Il est simplement lui-même, et c’est contagieux.”

Car pour ceux qui suivent un minimum le guitariste de Blink-182, cette histoire n’a finalement rien de surprenant. Depuis des années, Tom DeLonge est profondément fasciné par les ovnis et les phénomènes extraterrestres, au point d’en faire presque une seconde carrière.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il se retrouve au cœur d’une histoire liée aux extraterrestres. On se souvient notamment de cet épisode où il pensait que des drones observés dans le ciel étaient en réalité des visiteurs venus d’ailleurs.

Entre passion sincère et moments complètement lunaires, DeLonge continue d’entretenir une aura unique dans le paysage rock. Et au fond, c’est peut-être ça qui rend cette anecdote aussi culte : dans n’importe quel autre contexte, elle serait totalement absurde… mais avec lui, elle devient presque logique.

Le rock n’a peut-être pas encore livré tous ses secrets.