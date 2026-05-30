James Hetfield, de Metallica : « Je suis fan de Clint Eastwood depuis toujours. Il a toujours été l’un de mes mentors. »

Comment le thème « L'Extase de l'or », composé par le Maestro Ennio Morricone, est devenu l'introduction de tous les concerts du groupe de James Hetfield.

Depuis plus de quarante ans, Metallica fait trembler les scènes du monde entier avec ses riffs puissants et son énergie brute. Mais derrière l’univers agressif du groupe de thrash metal se cache aussi une immense passion pour le cinéma, et plus particulièrement pour les westerns de Sergio Leone et les compositions mythiques du maestro Ennio Morricone.

Cette influence a une nouvelle fois été évoquée par le chanteur et guitariste James Hetfield après l’enregistrement de leur reprise de “The Ecstasy of Gold” pour l’album hommage We All Love Ennio Morricone. Un morceau devenu totalement indissociable de l’identité scénique du groupe.

Clint Eastwood, un véritable modèle pour James Hetfield

En revenant sur l’impact du film culte “Le Bon, la Brute et le Truand”, le leader de Metallica a confié toute son admiration pour Clint Eastwood, figure emblématique du western spaghetti.

« Je ne me souviens plus de la première fois que je l'ai vu. Je suis devenu fan de Clint Eastwood très jeune. Eastwood a toujours été l'un des premiers mentors à l'écran que j'ai voulu imiter. Je me suis vraiment identifié à chaque personnage de ce film. Sans trop entrer dans les détails, je pense que chacun d'entre nous peut s'identifier à l'un d'entre eux. »

Cette fascination pour l’imagerie du western a largement influencé l’esthétique du groupe au fil des décennies. Entre les ambiances sombres, les silences pesants et les montées en tension, l’empreinte des films de Sergio Leone se ressent jusque dans l’ADN musical de Metallica.

Pourquoi “The Ecstasy of Gold” est devenu l’introduction mythique des concerts de Metallica

Aujourd’hui encore, difficile d’imaginer un concert de Metallica sans entendre les premières notes de “The Ecstasy of Gold” avant l’arrivée du groupe sur scène. Pourtant, ce choix ne vient pas directement des musiciens.

James Hetfield a expliqué que l’idée venait en réalité de leur premier manager :

« Notre premier manager a entendu le morceau d'ouverture lors de nos concerts et l'a trouvé terrible, il a donc suggéré The Ecstasy of Gold comme remplacement. »

Une décision qui allait devenir historique pour le groupe. Depuis 1983, cette composition d’Ennio Morricone accompagne systématiquement les shows de Metallica, créant un véritable rituel avant chaque performance.

Un hommage bouleversant à Ennio Morricone

Au moment du décès du compositeur italien en 2020, James Hetfield avait rendu un vibrant hommage à celui qui a profondément marqué l’histoire du groupe.

« Le jour où nous avons joué pour la première fois “The Ecstasy of Gold” en introduction de nos concerts en 1983 fut un moment véritablement magique ! Depuis, cette chanson fait partie intégrante de notre musique, de notre respiration, de nos poings levés, de nos prières et de nos rituels d'avant chaque concert. Je l'ai chantée des milliers de fois pour m'échauffer la gorge avant de monter sur scène. »

Une déclaration qui montre à quel point Ennio Morricone occupe une place essentielle dans l’univers de Metallica. Bien plus qu’une simple musique d’introduction, “The Ecstasy of Gold” est devenue une véritable signature émotionnelle pour le groupe et ses fans.