Tom Morello a annoncé le festival « Power to the People » avec Bruce Springsteen, les Foo Fighters, Jack Black, Serj Tankian et bien d'autres.

Dans le même temps, le guitariste de Rage Against the Machine a également sorti son nouveau single « ADJOURN IT », réalisé en collaboration avec Serj Tankian de System Of A Down et son fils Roman Morello.

Le guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello, frappe fort avec l'annonce de « Power to the People », un nouveau festival mêlant musique, engagement citoyen et solidarité. Prévu le 3 octobre prochain à Columbia, dans le Maryland, l'événement promet une journée exceptionnelle réunissant certaines des plus grandes figures du rock, du folk, du rap engagé et du punk.

Un festival placé sous le signe de l'action collective

Présenté comme un événement « dédié au pouvoir des citoyens de changer le monde lorsqu'ils s'unissent, par la musique, l'art, l'action et la solidarité », Power to the People se veut bien plus qu'un simple festival musical.

« Un événement apolitique pour façonner notre nation, au-delà du jour des élections », explique Tom Morello en référence aux élections de mi-mandat américaines prévues le 3 novembre prochain.

L'affiche officielle, réalisée par le célèbre artiste Shepard Fairey, met en avant une programmation particulièrement prestigieuse.

Foo Fighters, Bruce Springsteen et Joan Baez à l'affiche

Pour cette première édition, les festivaliers pourront assister aux performances des Foo Fighters, de Dave Matthews et de Tom Morello, qui assureront le rôle de têtes d'affiche.

Mais la liste des invités ne s'arrête pas là. La légendaire chanteuse folk Joan Baez sera également présente, tout comme le groupe de Jack Black, dans lequel joue également Roman Morello, le fils du guitariste.

Le festival réunira également plusieurs artistes emblématiques de la scène alternative et militante comme Cypress Hill, Killer Mike, Darryl "DMC" McDaniels, Serj Tankian de System Of A Down, Brittany Howard, Taylor Momsen, The Linda Lindas, ainsi que Matt Cameron. Cerise sur le gâteau, un invité spécial de marque a déjà été confirmé : Bruce Springsteen.

« Ce festival célèbre la justice, la liberté, l’égalité et le rock 'n' roll. Je suis honoré de réunir tous ces artistes pour une journée et de célébrer l’esprit d’activisme, de créativité et d’espoir », a déclaré Tom Morello.

Un Village de la Liberté pour encourager l'engagement citoyen

Au-delà des deux scènes musicales prévues pour l'occasion, Power to the People accueillera également un Village de la Liberté, un espace consacré aux associations caritatives, aux initiatives citoyennes et à l'engagement civique.

Une démarche qui s'inscrit parfaitement dans la continuité du parcours de Tom Morello, connu depuis plus de trois décennies pour son implication dans de nombreuses causes sociales et politiques.

Tom Morello retrouve l'esprit militant de Rage Against The Machine

Ces derniers mois, le guitariste a multiplié les prises de parole publiques. Lors d'un rassemblement organisé à New York par les militants des droits des immigrés de Hands Off NYC, il a livré un discours particulièrement incisif :

« À une époque où les idées sont un crime, où le genre est un crime, où la couleur de peau est un crime, où la vérité est un crime, les vrais criminels se prélassent dans les restaurants et les bars en rêvant de dictature, un club de golf à la main. »

Avant de conclure :

« Nous avons besoin d'un mouvement de masse, alors allons-y et reprenons le pouvoir. »

Des déclarations qui rappellent fortement l'ADN contestataire de Rage Against The Machine, groupe dont il demeure l'une des figures les plus emblématiques.

Un nouveau morceau avec Serj Tankian

Parallèlement à cette annonce, Tom Morello a également dévoilé un nouveau titre inédit baptisé « ADJOURN IT ». Ce morceau rassemble le guitariste avec Serj Tankian, chanteur de System Of A Down, tandis que Roman Morello participe à la guitare.

Une collaboration familiale et engagée qui illustre parfaitement l'esprit de Power to the People : réunir plusieurs générations d'artistes autour de valeurs communes de justice, de liberté et de résistance, le tout porté par la puissance intemporelle du rock'n'roll.