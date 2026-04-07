Jack Black et Jack White ont interprété « Seven Nation Army » ensemble dans l'émission Saturday Night Live !

Les leaders de Tenacious D et des White Stripes ont interprété « la chanson la plus rock du monde ».

Le 4 avril 2026, l’émission culte Saturday Night Live a offert à ses spectateurs l’une des soirées les plus marquantes de sa saison. Aux commandes, Jack Black, qui animait son cinquième épisode, une entrée officielle dans le prestigieux cercle des “Five-Timers”. À ses côtés, un invité musical de poids : Jack White. Une double affiche qui promettait déjà un grand moment de télévision… et qui n’a pas déçu.

Dès le monologue d’ouverture, le ton était donné. Dans un mélange d’humour et d’énergie rock brute, Jack Black a déclaré que le seul moyen de redonner vie au Five-Timers Club, alors en perte de vitesse, était de faire appel à « la chanson la plus rock du monde ». C’est ainsi que les deux artistes ont uni leurs forces pour livrer une version chorale explosive de « Seven Nation Army », le morceau culte de The White Stripes.

La scène s’est rapidement transformée en véritable réunion de stars. Tina Fey, Jonah Hill, Candice Bergen et Melissa McCarthy ont rejoint les deux Jack pour ce moment déjà culte. Fidèle à son humour, Jonah Hill n’a pas manqué de chambrer Jack White en le surnommant « Professeur Rogue », avant de plaisanter sur son emploi du temps serré, affirmant qu’il devait bientôt aller « déplacer le corbillard ».

Mais la soirée ne s’est pas arrêtée là. En plus de cette performance mémorable, Jack White a pris possession de la scène pour deux prestations en solo, dévoilant ses nouveaux singles « Derecho Demonico » et « GOD and the Broken Ribs », tous deux sortis le vendredi précédent. Une occasion parfaite de rappeler que l’ancien leader des White Stripes reste une figure incontournable du rock moderne.

Cerise sur le gâteau : le musicien est également apparu dans un second sketch aux côtés de Jack Black, confirmant l’alchimie évidente entre les deux artistes.

Entre performance rock légendaire, casting cinq étoiles et humour parfaitement maîtrisé, cet épisode de Saturday Night Live s’impose déjà comme l’un des moments forts de l’année 2026. Un instant rare où le rock et la comédie se rencontrent… et créent l’histoire.