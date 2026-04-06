Evanescence tease un nouveau titre et prépare une annonce pour le 10 avril !

Le groupe d’Amy Lee relance l’attente autour de son sixième album avec un teaser intriguant et promet une révélation officielle en fin de semaine.

Evanescence vient de faire monter la tension chez ses fans en partageant un court extrait vidéo sur ses réseaux sociaux. On y entend un passage inédit et la mention "Who Will You Follow", laissant entendre qu’un nouveau morceau sera dévoilé le 10 avril... un titre qui pourrait bien figurer sur le prochain album du groupe ! Les fans attendent un nouveau projet depuis 2021 et l'album "The Bitter Truth".

Amy Lee et son équipe travaillent sur ce sixième opus depuis plusieurs mois. En décembre dernier, la chanteuse précisait que le projet serait prêt pour 2026, tandis que le batteur Will Hunt évoquait un album plus ambitieux et expérimental : "On franchit un cap", annonçant des collaborations avec Nick Raskulinecz, Jordan Fish et Zakk Cervini pour enrichir les sons du groupe.

Ce teaser arrive quelques semaines avant le lancement de la tournée mondiale du groupe, prévue dès juin, avec plusieurs dates européennes en septembre, dont Paris à l'Accor Arena le 17 septembre. Même si les détails du nouveau single restent mystérieux, l’annonce du 10 avril s’annonce comme un moment clé pour Evanescence et un avant-goût du futur album.