Décès de Tzruya "Suki" Lahav, violoniste marquante des débuts du "E Street Band" de Bruce Springsteen

Tzruya "Suki" Lahav, violoniste ayant accompagné Bruce Springsteen dans les années 1970, est décédée à 74 ans.

Tzruya "Suki" Lahav, violoniste israélienne ayant tourné avec Bruce Springsteen et le E Street Band entre octobre 1974 et mars 1975, est décédée le 1er avril à 74 ans des suites d’un cancer. Elle a participé aux sessions de "The Wild", "The Innocent", and "The E Street Shuffle" et a notamment enregistré l’intro au violon de "Jungleland". Sa contribution originale a permis de créer une chorale solo sur "4th of July, Asbury Park (Sandy)".

Engagée par Springsteen après une annonce dans le Village Voice, Suki Lahav a rapidement trouvé sa place au sein du groupe et elle a rapidement occupé une place de choix sur scène, notamment sur des titres comme "Incident on 57th Street" ou la reprise de Bob Dylan "I Want You". Après son dernier concert avec le groupe le 3 mars 1975 à Washington D.C., elle est retournée en Israël avec son mari, mettant un terme à sa carrière au sein du E Street Band.

De retour en Israël, Suki Lahav a poursuivi sa carrière, composant pour d’autres artistes et en continuant à inspirer par sa musique et sa créativité. Son fils Yonatan Albalak lui a rendu hommage sur Facebook : "C’était une femme exceptionnelle, sage et au cœur pur, qui aimait la vie. C’était la meilleure maman que je pouvais rêver d’avoir".