Donald Trump appelle au boycott des concerts de Bruce Springsteen !

Après les attaques frontales de Bruce Springsteen contre l’administration Trump à Minneapolis, Donald Trump a exhorté ses partisans à boycotter la tournée "Land of Hope and Dreams", intensifiant un conflit qui dépasse désormais la musique.

Donald Trump a intensifié son conflit avec Bruce Springsteen en attaquant directement le rockeur. Le président des États-Unis a aussi appelée ses partisans à boycotter la tournée "Land of Hope and Dreams" :

"C'est un mauvais chanteur très ennuyeux, qui ressemble à un pruneau desséché ayant beaucoup souffert du travail d’un très mauvais chirurgien plastique. [...] Ce type est un perdant total qui crache sa haine contre un président qui a remporté une élection écrasante. MAGA devrait boycotter ses concerts surcotés et nuls. Économisez votre argent durement gagné."

Cette réponse de Donald Trump fait suite à un différent de longue date entre les deux hommes. Le 31 mars, Springsteen a donné un concert à forte dimension politique, rendant hommage aux victimes des violences de l’ICE et interprétant "Streets of Minneapolis" avec Tom Morello. Le Boss en avait profité pour attaquer l’administration actuelle en la qualifiant de "corrompue, incompétente, raciste et dangereuse"

Malgré la pression, Bruce Springsteen reste déterminé et peut compter sur le soutien de l’American Federation of Musicians, qui a défendu son rôle de voix pour les travailleurs et symbole de résilience. "Je fais ce que je veux dire, ensuite les gens peuvent réagir", affirme le Boss, prêt à poursuivre sa tournée jusqu’à fin mai et à défendre ses convictions.