Bruce Springsteen a sorti « Streets of Minneapolis », une chanson écrite à la mémoire des victimes de l'ICE et de la police des frontières.

Le Boss s'est exprimé : « J'ai écrit cette chanson samedi, je l'ai enregistrée hier, et je vous la fais écouter aujourd'hui en réponse à l'état de terreur qui s'est emparé de la ville de Minneapolis. »

Bruce Springsteen vient de surprendre ses fans avec la sortie d’une nouvelle chanson intitulée « Streets of Minneapolis », écrite en réaction aux récents meurtres de Renee Good et Alex Pretti, survenus à Minneapolis lors d’opérations menées par des agents fédéraux américains.

Le légendaire musicien a expliqué sur les réseaux sociaux avoir composé la chanson très rapidement, en réaction à ce qu’il a qualifié de situation de « terreur » dans la ville. Dans un message poignant, il déclare :

« J’ai écrit cette chanson samedi, je l’ai enregistrée hier et je la partage avec vous aujourd’hui en réaction à la terreur qui règne à Minneapolis. Elle est dédiée aux habitants de Minneapolis, à nos voisins immigrés innocents et à la mémoire d’Alex Pretti et de Renee Good. Reste libre, Bruce Springsteen. »

Le 7 janvier, Renee Good, 37 ans, a été tuée par un agent de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement). Les circonstances de sa mort ont suscité une vive polémique et de nombreux appels à la vérité. Quelques semaines plus tard, le 24 janvier, Alex Pretti, également âgé de 37 ans et infirmier en soins intensifs, a été tué par des agents de la police des frontières alors qu’il filmait l’opération avec son téléphone. Les images montrent une arrestation violente avant la fusillade.

Ces deux tragédies ont déclenché des manifestations à Minneapolis et dans d’autres villes des États-Unis, où les protestataires réclament une enquête approfondie et la fin des opérations de l’ICE dans la ville.

Avec « Streets of Minneapolis », Bruce Springsteen utilise sa musique pour dénoncer le recours excessif à la force et rendre hommage aux victimes. Ce n’est pas la première fois que le Boss prend position sur des questions sociales et politiques : tout au long de sa carrière, il a souvent donné la parole aux victimes d’injustices et de violations des droits humains.

« Streets of Minneapolis » s’inscrit ainsi dans la longue tradition de Springsteen de mêler rock et engagement, offrant un message poignant et intemporel sur la justice, la liberté et la solidarité.