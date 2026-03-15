L'histoire de Out of Time, l'album qui a changé à jamais la carrière de R.E.M.

Le 12 mars 1991, le groupe de Michael Stipe sortait l'album qui allait changer leur histoire à jamais.

Il existe des disques faits pour être écoutés, avant tout pour se remémorer le passé, pour se laisser emporter par des sonorités soit désuètes, soit caractéristiques d'une époque. Et puis il y a ces albums qui nous procurent des sensations nouvelles à chaque écoute, avec des messages intemporels et des mélodies parfaites. L'un de ces albums, capable de s'affranchir des modes et de traverser les décennies avec une fraîcheur surprenante, est sans conteste Out of Time de R.E.M..

Sorti le 12 mars 1991 par le groupe de Michael Stipe, cet album renferme certaines des chansons les plus marquantes jamais écrites par ce groupe athénien, porteuses de messages et d'espérances qui résonnent encore aujourd'hui. Il y a quelques jours, lors d'une interview avec Apple Music, Michael Stipe et Mike Mills ont évoqué l'héritage sonore et culturel de cet album, précurseur de son époque et porte d'entrée vers une année musicale exceptionnelle (1991).

« Ce que vous faites finit par faire partie de votre ADN », a déclaré le chanteur Michael Stipe. « Nous avons travaillé si dur et si longtemps sur ces chansons et ces paroles, nous avons trouvé les mélodies, puis les paroles, et comment harmoniser au mieux la musique et les mots. »

Évoquant “Losing My Religion”, l'un des morceaux les plus énigmatiques et les plus beaux que le groupe ait jamais composés, Mike Mills s'est souvenu de l'importance de cette chanson pour lui : « J'en ai encore des frissons rien qu'en y repensant, car il y avait tellement de joie. Écrire et interpréter cette chanson a rendu tellement de gens heureux, c'était un vrai plaisir. Pouvoir transmettre de l'énergie et de la joie à tous, c'est encore un moment exaltant. »

Comme beaucoup d'artistes, Michael Stipe a fini par détester certaines des chansons qu'il a écrites au cours de sa carrière. Comme il l'a révélé dans une interview accordée au Guardian, si des titres comme “The Lifting”, “World Leader Pretend” et “Strange Currencies” ne figurent pas parmi ses préférés, il y en a un qu'il ne supporte tout simplement pas : “Shiny Happy People”, le deuxième single extrait de l'album Out of Time.

Bien qu'elle soit l'une des chansons les plus connues du groupe, beaucoup de fans la trouvent peu sympathique et un peu ridicule, malgré son côté joyeux. Michael Stipe semble partager cet avis, même s'il l'a défendue à plusieurs reprises, expliquant qu'elle est bien plus sombre qu'on ne le pense. Plus tard, cependant, le chanteur a admis qu'elle n'avait « pas beaucoup d'attrait » et qu'il ne la supportait plus. Sans surprise, elle a ensuite été retirée des setlists des concerts du groupe.

Quelques années plus tard, comme l'a rapporté Stereogum, Stipe est revenu sur le sujet de cette chanson, admettant qu'il s'agissait d'une tentative de composition pop qui avait mal tourné : « C'était une chanson écrite pour les enfants », a-t-il expliqué, « et d'ailleurs, à ma connaissance, les élèves des écoles primaires du monde entier l'adorent. »

Certains apprécient encore cette chanson en apparence joyeuse, mais une chose est sûre : Shiny Happy People est loin d'être comparable aux chefs-d'œuvre de R.E.M. tels que “Losing My Religion” ou “Everybody Hurts”.