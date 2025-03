R.E.M. se reforme le temps d'un concert, disponible en vidéo !

Ils avaient juré qu'ils ne joueraient plus jamais ensemble, et pourtant ils se sont bien réunis lors d'un show aux Etats-Unis !

Ensemble, les membres de R.E.M. ont tout connu, et surtout un immense succès, à travers leurs 85 millions d'albums vendus. Le groupe a même été intronisé au Rock and Roll Hall Of Fame, preuve de leur impact sur la culture, en 2007. Mais quatre ans après, ils se séparent sans une explication. On pensait même que ça s'était arrêté à cause d'une belle engueulade, puisqu'ils avaient promis qu'ils ne joueraient plus jamais ensemble sur scène. Mais voilà, la musique est plus forte que tout, et ils se sont reformés le temps d'un concert, pour une soirée qui restera dans la mémoire des fans.

Un concert qui avait lieu en Géorgie (USA), dans la ville d'Athens, au 40 Watt Club, un endroit bien connu des amateurs de musique live de la région. On a donc vu Peter Buck, Bill Berry, Mike Mills et Michael Stipe, les 4 membres historiques de R.E.M., monter ensemble sur scène pour la première fois depuis 15 ans.

Ça a notamment été l'occasion de rejouer leur morceau classique, "Pretty Persuasion", devant un public aux anges. Il faut dire que le concert avait lieu dans la ville natale des membres de R.E.M., on peut donc dire que le groupe jouait à domicile. On espère que ça leur donnera l'envie de se reformer à nouveau pour d'autres aventures, même si jusqu'ici, les membres ont été catégoriques : R.E.M., c'est terminé. Alors on savoure ce petit concert comme il se doit !