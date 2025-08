R.E.M. incite aux américains de voter d'une façon originale !

R.E.M. incite les fans à aller voter !

R.E.M est officiellement de retour ! Après s'être réuni sur scène en juin dernier pour la première fois depuis 30 ans, le groupe fait encore parler d'eux pour une journée bien particulière. En effet, à l'occasion de la journée nationale des inscriptions des électeurs aux Etats-Unis, Michael Stipe et ses collègues ont sorti un album compilation digital qui retrace toute la carrière du groupe. Le projet s'intitule “We Are Hope Despites The Times” et au total, ce sont près de 18 titres qui ont tous un lien en commun : le thème de l'activisme et de la responsabilité sociale. C'est donc sur les réseaux sociaux que R.E.M. a décidé de prendre la parole.

“Aujourd'hui c'est #NationalVoterRegistrationDay 🗳️ - et cela marque aussi seulement 7 semaines avant l'élection présidentielle américaine de 2024. R.E.M. est fier de partager WE ARE HOPE MALGRÉ THE TEMPS, une compilation numérique de chansons sélectionnées à la main du catalogue du groupe qui font une bande-son adaptée à cette période cruciale.” - R.E.M. sur la publication Instagram

Dans la compilation on peut retrouver certains classique comme “World Leader Pretend”, “Fall on Me” ou encore “Drive”. Pour la petite anecdote, le titre de la compilation fait référence à leur musique “These Days” avec ces paroles :