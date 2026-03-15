Led Zeppelin, le jour où le fils du président Ford a fait retentir « Stairway to Heaven » sur le toit de la Maison Blanche

« On entendait la musique de l'autre côté de la rue. Il n'y avait personne, juste nous et le drapeau américain. »

Depuis sa naissance au début des années 1950, le rock ’n’ roll incarne une forme de rébellion. Cette musique est rapidement devenue la bande-son de la quête de liberté des jeunes générations, souvent en opposition à un système de valeurs imposé par les adultes. Guitares saturées, paroles provocantes et attitude insolente : tout dans le rock semblait conçu pour défier l’autorité.

Pendant longtemps, ce message n’a jamais vraiment pénétré les cercles du pouvoir aux États-Unis. Pourtant, en 1974, un incroyable concours de circonstances allait faire entrer le rock jusque dans l’un des lieux les plus symboliques du pays. Cette année-là, l’une des chansons les plus célèbres de l’histoire du rock, « Stairway to Heaven » de Led Zeppelin, a résonné depuis le toit de la Maison Blanche à Washington.

Une Amérique secouée par le Watergate

L’épisode se déroule sous la présidence de Gerald Ford, devenu le 38ᵉ président des États-Unis en 1974 après la démission de Richard Nixon à la suite du scandale du Watergate scandal. Ford restera en fonction jusqu’en 1977, avant d’être battu par Jimmy Carter.

Son mandat s’inscrit dans une période particulièrement tendue : les États-Unis sortent meurtris de la guerre du Vietnam, la grâce présidentielle accordée à Nixon provoque une vive controverse et l’économie traverse une récession sévère. Dans ce climat politique pesant, la jeunesse américaine continue de chercher une échappatoire… souvent dans la musique.

C’est précisément le cas de Steven Ford, le troisième enfant du président. En 1974, il a dix-huit ans et partage la passion de toute une génération pour la musique de Led Zeppelin, l’un des groupes les plus puissants et influents de l’époque.

Une chaîne hi-fi, un escalier secret et un disque mythique

Peu après l’arrivée de son père à la Maison Blanche, Steven Ford fait tout simplement ce que font des milliers d’adolescents américains : il invite ses amis.

En explorant les couloirs du bâtiment présidentiel, il découvre alors un escalier menant au toit. L’occasion est trop belle. Il remonte avec sa chaîne hi-fi et un vinyle bien précis : Led Zeppelin IV, l’album mythique sorti en 1971 et contenant l’immortelle Stairway to Heaven.

Une fois installé sur le toit, il pose le disque sur la platine… et monte le volume.

« On entendait la musique de l’autre côté de la rue », racontera-t-il plus tard lors de nombreuses interviews.

« Il n’y avait personne, juste nous et le drapeau américain. »

Pendant quelques minutes, la guitare de Jimmy Page et la voix de Robert Plant flottent au-dessus de l’un des centres du pouvoir mondial. Un moment improbable où l’esprit rebelle du rock s’invite littéralement au sommet de l’État.

Une anecdote entrée dans la culture populaire

Cette histoire insolite est restée dans les annales américaines. Elle a même été reprise dans la célèbre série politique House of Cards. Dans une scène devenue culte, le président fictif Frank Underwood, interprété par Kevin Spacey, évoque cet épisode devant ses invités :

« C’est ici que le fils de Ford est monté sur le toit pour écouter Led Zeppelin. »

Depuis cet incident devenu presque mythique, l’escalier menant au toit de la Maison Blanche a été condamné.

Steven Ford, lui, en garde un souvenir amusé.

« Je ne l’ai fait qu’une seule fois », explique-t-il. « Je plains les enfants des autres présidents qui n’ont jamais eu la chance d’emmener leur chaîne stéréo sur le toit de la Maison Blanche. »

Quand le rock défiait le pouvoir… même à la Maison Blanche

Ce moment reste l’une des anecdotes les plus étonnantes de l’histoire du rock. À une époque où cette musique incarnait la contestation et la liberté, voir « Stairway to Heaven » résonner au sommet de la Maison Blanche symbolise presque un paradoxe : la bande-son de la jeunesse rebelle jouée au cœur même du pouvoir politique américain.

Une scène improbable, digne d’un film… et qui prouve qu’en 1974, même les murs du pouvoir n’étaient pas totalement hermétiques à la magie du rock.