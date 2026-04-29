Iron Maiden fêtera ses 50 ans sur scène avant un break bien mérité

Iron Maiden fêtera ses 50 ans sur scène avant un break bien mérité

Le fondateur légendaire d’Iron Maiden, Steve Harris, lève le voile sur l’après-tournée "Run For Your Lives" en annonçant une pause probable d’un an pour l'institution du metal.

Iron Maiden s'apprête à faire vibrer les enceintes du monde entier pour célébrer un demi-siècle de heavy metal, mais une pause se dessine à l'horizon. Steve Harris a confié qu'une fois la tournée Run For Your Lives bouclée, le groupe devrait s'éloigner des projecteurs : « Probablement à la fin de la tournée, nous prendrons un an de congé ». Une décision cohérente pour une formation qui fait passer ses fans avant les honneurs, quitte à zapper la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame à Los Angeles le 14 novembre prochain pour assurer son show en Australie. Pour Harris, c'est limpide : « Nos fans passent en premier ».

Si Iron Maiden lève le pied, ne comptez pas sur son leader pour rester scotché à son canapé. Fidèle à son ADN de mordu de scène, Steve Harris compte bien faire vrombir son projet parallèle, British Lion. « Si nous devions vraiment rester inactifs pendant un an, je ne pense pas que je resterais à la maison à me tourner les pouces », lâche-t-il avec franchise. Il envisage même de squatter quelques festivals, tout en précisant qu'il est encore « trop tôt pour le dire ».

Malgré les décennies à parcourir le globe, l'idée de stopper la machine semble terrifier le pilier du metal britannique. « À notre âge, il faut continuer d'avancer. J’ai sincèrement peur d’arrêter », avoue-t-il. Loin des clichés sur une gestion autoritaire, Harris insiste sur la cohésion du groupe : « Je dois m’assurer que c’est ce que tout le monde veut ».

Avant ce silence radio prévu pour 2026, la tournée mondiale de 90 dates s'achèvera en apothéose le 25 novembre à Yokohama, retraçant l'épopée du groupe depuis 1980 jusqu'à Fear of the Dark.

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