Iron Maiden fêtera ses 50 ans sur scène avant un break bien mérité

Le fondateur légendaire d’Iron Maiden, Steve Harris, lève le voile sur l’après-tournée "Run For Your Lives" en annonçant une pause probable d’un an pour l'institution du metal.

Iron Maiden s'apprête à faire vibrer les enceintes du monde entier pour célébrer un demi-siècle de heavy metal, mais une pause se dessine à l'horizon. Steve Harris a confié qu'une fois la tournée Run For Your Lives bouclée, le groupe devrait s'éloigner des projecteurs : « Probablement à la fin de la tournée, nous prendrons un an de congé ». Une décision cohérente pour une formation qui fait passer ses fans avant les honneurs, quitte à zapper la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame à Los Angeles le 14 novembre prochain pour assurer son show en Australie. Pour Harris, c'est limpide : « Nos fans passent en premier ».

Si Iron Maiden lève le pied, ne comptez pas sur son leader pour rester scotché à son canapé. Fidèle à son ADN de mordu de scène, Steve Harris compte bien faire vrombir son projet parallèle, British Lion. « Si nous devions vraiment rester inactifs pendant un an, je ne pense pas que je resterais à la maison à me tourner les pouces », lâche-t-il avec franchise. Il envisage même de squatter quelques festivals, tout en précisant qu'il est encore « trop tôt pour le dire ».

Malgré les décennies à parcourir le globe, l'idée de stopper la machine semble terrifier le pilier du metal britannique. « À notre âge, il faut continuer d'avancer. J’ai sincèrement peur d’arrêter », avoue-t-il. Loin des clichés sur une gestion autoritaire, Harris insiste sur la cohésion du groupe : « Je dois m’assurer que c’est ce que tout le monde veut ».

Avant ce silence radio prévu pour 2026, la tournée mondiale de 90 dates s'achèvera en apothéose le 25 novembre à Yokohama, retraçant l'épopée du groupe depuis 1980 jusqu'à Fear of the Dark.