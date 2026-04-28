Black Sabbath : Le groupe récupère enfin ses enregistrements mythiques de 1969

Clap de fin pour le conflit qui secouait la légende Black Sabbath ! Après des mois de duel judiciaire, le groupe reprend la main sur ses enregistrements cultes de l'époque Earth. Un trésor de 1969 qui revient enfin à la maison.

C'est une victoire majeure pour l'histoire du rock et une nouvelle qui réjouit les fans de la première heure. Sharon Osbourne a officiellement confirmé que Black Sabbath a récupéré l'intégralité des droits de ses premières démos. Ces bandes, enregistrées en 1969 alors que la bande d'Ozzy tournait encore sous le nom de Earth, étaient au cœur d'une bataille juridique intense avec leur tout premier manager, Jim Simpson.

Tout a basculé en juin dernier, lorsque Simpson a tenté de commercialiser ces archives sous le titre Earth: The Legendary Lost Tapes. La réaction du clan Osbourne a été immédiate et électrique. Pas question de laisser ces morceaux sortir sans l'accord des artistes, surtout quand ces derniers affirmaient ne même pas avoir pu écouter ces enregistrements depuis des décennies.

"Nous avons trouvé un accord avec Jim Simpson et le groupe a maintenant récupéré ses démos. Les quatre membres originaux en sont propriétaires, ce qui est normal. Tout ce matériel devrait leur appartenir. Donc tout s'est bien terminé."

Désormais, le trésor est en sécurité. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward détiennent collectivement les droits sur ces pépites sonores. On parle ici de l'ADN pur du groupe : un mélange brut de blues rock et de compositions originales qui allaient, quelques mois plus tard, donner naissance au premier album éponyme de Black Sabbath et révolutionner la musique à jamais. En plus du son, l'accord inclut des archives photographiques inédites de 1969, un patrimoine visuel que Sharon juge inestimable pour les familles et les survivants de cette épopée.

"Je pense que c'est historiquement important pour les amateurs de musique de ce genre. Il a fait ce qu'il fallait à la fin. Il a fait ce qu'il fallait pour le groupe."

Si la tension était palpable, l'histoire se termine sur une note de respect. Sharon a tenu à souligner que Jim Simpson avait fini par privilégier l'intérêt du groupe.