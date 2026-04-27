Megadeth surprend Bogota avec une reprise historique de Metallica !

À Bogota, Dave Mustaine crée la surprise en revisitant un classique de Metallica, coécrit avant son départ du groupe.

Le 26 avril, Megadeth a offert un moment inattendu à la Movistar Arena de Bogota en jouant le titre de Metallica "Ride The Lightning". Placée entre "Mechanix" et "Peace Sells", cette reprise marque une première sur scène pour le groupe. Un choix symbolique, puisque le titre avait été coécrit par Dave Mustaine avant son éviction de Metallica en 1983. Un geste que Mustaine assume pleinement : "Je voulais boucler la boucle et rendre hommage aux gars avec qui j’ai écrit cette chanson".

Plutôt que de chercher à reproduire fidèlement l’interprétation de Metallica, Megadeth propose une lecture plus intense et rythmée. Dave Mustaine y impose une approche vocale différente, assumée comme plus personnelle.

Ce choix prend encore plus de poids dans le cadre de la tournée d’adieu de Megadeth, entamée après leur dernier album éponyme. Malgré un Dave Mustaine qui rencontre quelques problèmes physique et de santé, le groupe continue de miser sur des performances chargées en émotion, où chaque concert prend des airs d'adieux. Dans ce contexte, cette reprise inattendue apparaît autant comme un clin d’œil à l’histoire que comme une manière de refermer symboliquement plusieurs décennies de rivalité musicale.