Megadeth a sorti sa version de « Ride the Lightning » de Metallica !

Dave Mustaine : « Ce n'est pas juste une reprise, c'est ma version. »

La sortie de Megadeth, l’ultime album du groupe de thrash metal légendaire, marque un tournant aussi historique que symbolique. En point d’orgue : la parution de la version Megadeth de « Ride the Lightning », l’un des titres les plus emblématiques de Metallica. Un événement qui boucle la boucle plus de quarante ans après le renvoi de Dave Mustaine de Metallica, le 11 avril 1983, épisode fondateur de l’une des rivalités les plus célèbres de l’histoire du metal.

Le lien qui unit Dave Mustaine à Metallica n’a pourtant jamais été totalement rompu. « Ride the Lightning », initialement paru en 1984 sur le deuxième album du groupe, fait partie des six chansons pour lesquelles Mustaine est officiellement crédité comme compositeur. Dans une récente interview accordée à Loudwire Nights, le chanteur et guitariste de Megadeth est revenu sur cette période charnière, qu’il considère comme le véritable point de départ de sa carrière d’auteur-compositeur, une ère marquée par une créativité brute et débordante.

Mustaine insiste : il ne s’agit pas d’une simple reprise, mais bien de « sa version » de la chanson. Plus rapide, plus féroce, portée par des arrangements retravaillés et une énergie tranchante qui rappelle les premières démos des années 80, cette relecture sonne comme une déclaration d’identité artistique. Un hommage sincère et personnel, nourri par le respect jamais dissimulé de Mustaine pour le talent de James Hetfield et le style de composition unique de Lars Ulrich.

Alors que Megadeth entame sa tournée d’adieu, sans date finale encore officiellement annoncée, cette réinterprétation de « Ride the Lightning » résonne comme une passation de flambeau émouvante. Un dernier adieu aussi poignant qu’artistique aux racines de Dave Mustaine et au groupe avec lequel il a, malgré la douleur et la colère, lancé sa carrière rock.