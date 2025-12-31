Megadeth tire sa révérence : Dave Mustaine confirme la fin du groupe après 40 ans de carrière.

Une fin annoncée et assumée

À 64 ans , Dave Mustaine a rencontré un point final à l'histoire de Megadeth . Contrairement à certains groupes emblématiques du metal qui reviennent sur scène après une tournée d'adieu, Mustaine affirme clairement : « On ne fera pas une Mötley Crüe ». Dans une interview accordée à Metal Hammer , il explique vouloir partir sans compromis et maîtriser sa sortie de la scène , loin des rumeurs et des faux départs. Selon lui, de nombreux musiciens peinent à quitter la scène au bon moment , mais lui veut profiter de sa chance et se retirer avec dignité .

Ce choix s'inscrit dans une logique de sincérité artistique et de respect pour les fans . Mustaine précise qu'il ne reviendra pas sur sa décision , contrairement à d'autres formations comme Slayer ou Mötley Crüe qui ont souvent surpris leurs publics avec des reformations. La séparation de Megadeth ne sera donc pas un au revoir temporaire , mais bien la conclusion d'une carrière marquée par des décennies d'influence sur le heavy metal .

Un dernier tour de piste mondial

Megadeth donnera son dernier souffle musical avec la tournée This Was Our Life , prévue début 2026 et susceptible de durer plusieurs années à travers le monde . Si aucun nouvel album studio n'est prévu, Dave Mustaine n'exclut pas la sortie d'un album live pour immortaliser ces derniers concerts et offrir aux fans un souvenir de cette fin d'ère . La tournée servira à célébrer l'héritage du groupe et à clore l'histoire de Megadeth en beauté .

La décision de Mustaine est aussi motivée par des raisons de santé . Souffrant de la maladie de Dupuytren et d'une arthrose avancée , il souhaite se retirer tant qu'il peut encore donner le meilleur de lui-même . " Je ne veux pas continuer si je ne peux plus donner 100 % . J'ai eu du succès, je n'ai pas besoin de revenir juste pour l'argent", assure-t-il. Entouré de Teemu Mäntysaari à la guitare, Dirk Verbeuren à la batterie et James LoMenzo à la basse, Megadeth s'apprête donc à écrire son dernier chapitre , laissant derrière lui un héritage indélébile dans le monde du metal .