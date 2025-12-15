Megadeth : Dave Mustaine reçoit ... sa ceinture noire de Jiu-Jitsu !

Pour rappel, il a 64 ans !

Dans le rock, on a parfois droit à des anecdotes totalement improbables. Et c’est précisément de ça dont il est question aujourd’hui. Après avoir appris que Bruce Dickinson d’Iron Maiden pilotait lui-même l’avion du groupe lors des tournées et a fait un tournoi d'escrime en France, voilà qu’un autre monument du metal vient d’ajouter une ligne pour le moins inattendue à son palmarès.

Cette fois, c’est Dave Mustaine, leader emblématique de Megadeth, qui surprend. Alors que le groupe vient tout juste d’annoncer la sortie d’un film au cinéma pour célébrer ses 40 ans de carrière, le frontman américain a été promu ceinture noire de jiu-jitsu brésilien.

Une distinction prestigieuse qui lui a été remise par Reggie Almeida, instructeur au sein de l’école Renzo Gracie Tennessee, située non loin de son domicile à Franklin. Cette consécration intervient plus de deux ans après l’obtention de sa ceinture marron, preuve d’un engagement sérieux et constant dans cette discipline exigeante.

Mais ce nouvel accomplissement n’est qu’une étape supplémentaire dans le parcours martial de Mustaine. Le guitariste possède déjà des ceintures noires en taekwondo et en Ukidokan karate. En 2010, il expliquait d’ailleurs avoir été formé par le légendaire Benny “The Jet” Urquidez :

“Mon sensei a combiné neuf disciplines, dont l’aïkido, le judo, la boxe américaine et le muay thaï.”

Un investissement impressionnant, d’autant plus marquant que Dave Mustaine n’a jamais cessé de s’entraîner malgré les épreuves. En 2019, il surmontait un cancer de la gorge, sans pour autant abandonner ni la musique, ni les arts martiaux.

Son ami Jon Milan n’a pas manqué de saluer cette nouvelle réussite :

“Félicitations à mon ami Dave Mustaine pour cette ceinture noire, fruit d’un long travail.”

À 62 ans, le leader de Megadeth prouve une fois de plus que la discipline, la résilience et la passion ne connaissent ni âge ni limites. Que ce soit sur scène, en studio ou sur un tatami, Dave Mustaine continue de frapper fort.