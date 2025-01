Iron Maiden : Bruce Dickinson participe... à un tournoi d'escrime en France !

Et c'était ce dimanche 19 janvier à Faches-Thumesnil !

Iron Maiden très présent hors de la musique

Alors ça, on n’aurait jamais pu le prédire ! Si en ce moment, il y a beaucoup de news sur Iron Maiden, entre le remplacement du batteur du groupe, l’hommage à Paul Di’Anno et le guitariste qui perd sa maison dans les flammes de Los Angeles, c’est encore hors de la musique que le groupe fait parler de lui.

Bruce Dickinson participe à un tournoi d'escrime !

En effet, c’est Bruce Dickinson, chanteur et leader d’Iron Maiden, qui a récemment décidé de représenter la Grande-Bretagne lors du Circuit Européen d’Escrime 2025 à Faches-Thumesnil, en France. Inscrit dans la catégorie "Vétéran", il a démontré une fois de plus son talent et sa détermination. À 66 ans, l’artiste a terminé 13e sur 31, un très beau résultat dans une compétition d’un tel niveau.

Pour Bruce, l’escrime est bien plus qu’un simple loisir. Véritable passion depuis l’enfance, il a continué à pratiquer ce sport tout au long de sa carrière musicale. Cette participation au Circuit Européen d’Escrime illustre sa capacité à concilier ses engagements artistiques et sportifs, une rare prouesse pour une légende du rock.

Entre concerts explosifs et combats d’épée, Bruce Dickinson prouve qu’il est un artiste et un athlète complet, toujours prêt à relever de nouveaux défis. Cette aventure sur les pistes d’escrime offre une nouvelle facette de sa personnalité, inspirant ses fans à poursuivre leurs passions, quel que soit leur âge.

Alors, après les salles de concert, qui sait où le vent de l’aventure mènera encore ce chanteur hors du commun ? Une chose est sûre : avec Bruce Dickinson, il faut toujours s’attendre à l’inattendu !