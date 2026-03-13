Van Halen a sorti une nouvelle version de « Jump », créée spécialement pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 !

Ce remix a été réalisé pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et comprend des collaborations avec Steve Vai et Travis Barker.

Le mythique « Jump » de Van Halen connaît une seconde jeunesse. À l’approche de la FIFA World Cup 2026, le classique du groupe californien revient dans une nouvelle version explosive, pensée comme un véritable hymne festif pour la compétition.

Pour revisiter ce monument du rock, plusieurs artistes venus d’horizons différents ont été réunis. La star colombienne J Balvin et l’auteure-compositrice-interprète Amber Mark ont imaginé cette relecture moderne, épaulés par deux figures bien connues du rock : le virtuose de la guitare Steve Vai et le batteur de Blink-182, Travis Barker.

Un classique du rock revisité pour le football mondial

Dans cette nouvelle mouture de « Jump », les claviers emblématiques de l’original sont conservés, mais le morceau gagne une dimension totalement inédite. Un couplet rap signé J Balvin vient dynamiser l’ensemble, tandis que Steve Vai injecte sa guitare flamboyante, ajoutant une touche technique et spectaculaire. Derrière les fûts, Travis Barker apporte l’énergie nerveuse qui a fait la réputation du punk rock californien.

Le résultat : un mélange explosif entre rock, pop et hip-hop, taillé pour accompagner les moments d’euphorie dans les stades du monde entier.

Un clip animé futuriste

La chanson s’accompagne également d’un clip animé spectaculaire. On y découvre des versions cartoon de tous les musiciens participants, évoluant dans un stade futuriste rempli de supporters. Parmi les invités figure aussi la jeune star du football espagnol Lamine Yamal, lui aussi représenté en version animée.

« Jump incarne l’énergie qui rassemble »

Dans un communiqué, J Balvin explique la philosophie derrière cette collaboration :

« Pour moi, la musique a toujours été un moyen de rassembler les gens de différents pays et cultures, et Jump incarne cette énergie partagée. Des supporters dans les tribunes du stade aux téléspectateurs devant leur téléviseur, chacun connaît ce moment d'émotion intense où l'on saute de joie pour célébrer un moment exceptionnel. Collaborer avec Coca-Cola pour l’hymne de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 était une évidence : il s'agit d'enthousiasme, d'énergie et de créer quelque chose d'authentique. Cette chanson célèbre la vie et l'instant présent. »

Steve Vai, un lien direct avec l’histoire de Van Halen

La présence de Steve Vai dans ce remix n’a rien d’anodin. Le guitariste est directement lié à l’héritage de Van Halen. Après le départ du chanteur David Lee Roth du groupe, peu après la sortie de l’album 1984 – celui qui contenait le tube planétaire « Jump » – Vai s’est rapproché du frontman.

Il rejoindra ensuite le groupe solo de David Lee Roth, participant notamment aux albums cultes Eat 'Em and Smile (1986) et Skyscraper (1988).

Quarante ans après avoir fait sauter le monde entier avec son riff de synthé devenu légendaire, « Jump » prouve une nouvelle fois son incroyable longévité, prêt à faire vibrer une nouvelle génération de fans… cette fois au rythme du football mondial.